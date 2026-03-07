  • İSTANBUL
İspanya'da günün konusu oldu: Arda Güler için Real Madrid'den resmi açıklama Buchi Laba'dan zevzeklik! Osimhen'in arkadaşından TFF'ye tepki: Kulüplerinizi koruyun! Lincoln kaçtı, sıra onda! Dün gece şoku yaşayan ABD'den yeni 'uçak gemisi' kararı Trump resmen kafa buldu! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini çılgına döndürecek Ramazan’da ziyaretçi akını! Veysel Karani Türbesi’nde manevi yoğunluk Şubat’ta havayoluyla seyahat edenlerin sayısı 45 ilin nüfusunu aştı: Bir ayda 15 milyon 92 bin 119 yolcuya hizmet verildi Milletvekili Hasan Arslan Dazkırı’da Bir Dizi Ziyarette Bulundu Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır: 6 hafta içinde... İran’dan kritik “Türkiye” açıklaması: Bunu yapmak için hiçbir sebep yok
Buchi Laba'dan zevzeklik! Osimhen'in arkadaşından TFF'ye tepki: Kulüplerinizi koruyun!
Emrah Savcı

Buchi Laba'dan zevzeklik! Osimhen'in arkadaşından TFF'ye tepki: Kulüplerinizi koruyun!

Galatasaraylı Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba üzerine vazife olmayan konularda zevzeklik yapmayı sürdürüyor.

Foto - Buchi Laba'dan zevzeklik! Osimhen'in arkadaşından TFF'ye tepki: Kulüplerinizi koruyun!

Galatasaraylı Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba, Sarı-Kırmızılı takımın Liverpool maçı öncesindeki fikstrüne tepki gösterdi. TFF'ye taş attı.

Foto - Buchi Laba'dan zevzeklik! Osimhen'in arkadaşından TFF'ye tepki: Kulüplerinizi koruyun!

Victor Osimhen'in en yakın arkadaşlarından biri olan Buchi Laba, sosyal medya hesabından, "Az önce kontrol ettim... Galatasaray, cumartesi günü ligde geç saatte, salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde erken saatte maç yapacak. Liverpool ise cuma ve salı günü oynuyor! Tam 24 saat dinlenme süresi" dedi.

Foto - Buchi Laba'dan zevzeklik! Osimhen'in arkadaşından TFF'ye tepki: Kulüplerinizi koruyun!

Gazeteci olan Buchi Laba, "Bayern Münih'in fikstürü de tıpkı Liverpool gibi... Tottenham daha fazla dinlenecek. Real Madrid çarşamba günü oynayacak. PSG, Çarşamba günü Chelsea ile oynuyor ve onların fikstürü de güzel şekilde düzenlenmiş" ifadelerini kullandı.

Foto - Buchi Laba'dan zevzeklik! Osimhen'in arkadaşından TFF'ye tepki: Kulüplerinizi koruyun!

Laba, "Bu küçük şeyler çok önemli. Türkiye ligindeki fikstürleri düzenleyenler daha iyisini yapmalı. Kulüplerinizi Avrupa'da koruyun" diyerek Türkiye Futbol Federasyonu'na da gönderme yaptı. Hatırlanacağı üzere; Galatasaray'ın Göztepe maçı ve Liverpool'daki rövanş mücadelesinin tarihi de tartışma çıkarmıştı. Göztepe sınavı mecburen ertelendi.

