Buchi Laba'dan zevzeklik! Osimhen'in arkadaşından TFF'ye tepki: Kulüplerinizi koruyun!
Galatasaraylı Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba üzerine vazife olmayan konularda zevzeklik yapmayı sürdürüyor.
Galatasaraylı Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba üzerine vazife olmayan konularda zevzeklik yapmayı sürdürüyor.
Galatasaraylı Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba, Sarı-Kırmızılı takımın Liverpool maçı öncesindeki fikstrüne tepki gösterdi. TFF'ye taş attı.
Victor Osimhen'in en yakın arkadaşlarından biri olan Buchi Laba, sosyal medya hesabından, "Az önce kontrol ettim... Galatasaray, cumartesi günü ligde geç saatte, salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde erken saatte maç yapacak. Liverpool ise cuma ve salı günü oynuyor! Tam 24 saat dinlenme süresi" dedi.
Gazeteci olan Buchi Laba, "Bayern Münih'in fikstürü de tıpkı Liverpool gibi... Tottenham daha fazla dinlenecek. Real Madrid çarşamba günü oynayacak. PSG, Çarşamba günü Chelsea ile oynuyor ve onların fikstürü de güzel şekilde düzenlenmiş" ifadelerini kullandı.
Laba, "Bu küçük şeyler çok önemli. Türkiye ligindeki fikstürleri düzenleyenler daha iyisini yapmalı. Kulüplerinizi Avrupa'da koruyun" diyerek Türkiye Futbol Federasyonu'na da gönderme yaptı. Hatırlanacağı üzere; Galatasaray'ın Göztepe maçı ve Liverpool'daki rövanş mücadelesinin tarihi de tartışma çıkarmıştı. Göztepe sınavı mecburen ertelendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23