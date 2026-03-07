  • İSTANBUL
Trump resmen kafa buldu! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini çılgına döndürecek
Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların ardından yükselen petrol ve benzin fiyatlarıyla ilgili soruya verdiği cevapla "Yok artık" dedirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların küresel enerji piyasalarına etkisi ve ABD'de yükselen benzin fiyatlarıyla ilgili Reuters'ın sorusunu yanıtladı. Trump, fiyat artışları konusunda endişe duyup duymadığı sorulduğunda dikkat çeken bir yanıt verdi.

Trump, konuyla ilgili "Eğer yükselirse yükselir" anlamına gelen ifadeler kullanarak benzin fiyatlarındaki artışın kendisi için büyük bir sorun olmadığını söyledi. Trump'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın buna karşılık verdiği misillemeler küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle petrol fiyatları hızla yükselirken, ABD'de ortalama benzin fiyatı da son günlerde belirgin şekilde arttı.

Uzmanlar, çatışmanın devam etmesi ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışının kesintiye uğraması halinde petrol fiyatlarının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor. Boğazdan geçen petrol sevkiyatı dünya arzının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Trump'ın benzin fiyatlarındaki artışı küçümser gibi görülen açıklaması, ABD'de bazı ekonomi çevreleri ve siyasi yorumcular tarafından eleştirildi. Eleştirilerde, savaşın hem küresel enerji piyasaları hem de Amerikan tüketicileri üzerindeki etkisinin hafife alındığı savunuldu.

Öte yandan Trump yönetimi, İran'a yönelik askeri operasyonların ulusal güvenlik ve stratejik hedefler açısından gerekli olduğunu vurguluyor.

