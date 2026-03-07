Trump resmen kafa buldu! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini çılgına döndürecek

Trump, konuyla ilgili "Eğer yükselirse yükselir" anlamına gelen ifadeler kullanarak benzin fiyatlarındaki artışın kendisi için büyük bir sorun olmadığını söyledi. Trump'ın bu sözleri kısa sürede gündem oldu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın buna karşılık verdiği misillemeler küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle petrol fiyatları hızla yükselirken, ABD'de ortalama benzin fiyatı da son günlerde belirgin şekilde arttı.