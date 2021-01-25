2021-01-25 15:56:56 TRT Necmettin Erbakan Hoca bombasını patlattı
Son dönemde yayınladığı dizi ve programlarla adından sıkça söz ettiren TRT bir bombayı daha patlattı.
Son dönemde yayınladığı dizi ve programlarla adından sıkça söz ettiren TRT bir bombayı daha patlattı.
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'dan sonra Türkiye'de tarih dizilerine hız verilirken TRT yeni bir atak daha yaptı.
TRT'nin Milli Görüş'ün lideri merhum Başbakan Necmettin Erbakan Hoca'nın hayatıyla ilgili yeni bir dizi çekme çalışmalarına başladığı belirtildi.
Milli Gazete köşe yazarlarından Adnan Öksüz, bugünkü köşe yazısında gündeme getirdi. Öksüz, konuyla ilgili bazı köşe yazarları ile seri röportajlar yapıldığını belirtti.
Dizinin haberinin açıklanmasıyla birlikte Türkiye, Erbakan Hoca hakkındaki dizinin nasıl olacağını merak etmeye başladı.
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