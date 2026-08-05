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Trabzonspor’da Salah’tan sonra dünyayı sarsacak bir transfer daha: Yıldız golcüye resmi teklif yapıldı

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Trabzonspor’da Salah’tan sonra dünyayı sarsacak bir transfer daha: Yıldız golcüye resmi teklif yapıldı

Transfer sezonunda adını dünyaya duyuracak dev adımlar atan Trabzonspor yönetimi, Juventus ile yolları ayıran ve bonservisi elinde bulunan dünyaca ünlü golcü Dusan Vlahovic için resmi girişimlere başladı. Felipe Augusto'nun yüksek bedelli satışının ardından sarı-lacivertli kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan bordo-mavililerin, Sırp yıldızın menajeriyle masaya oturarak yıllık 6 milyon euro artı bonus teklif ettiği iddia edildi. Kariyerinde yüzlerce gole imza atan dünya yıldızını Trabzon'a getirmek için pazarlıkların hız kazandığı bu hamle, Süper Lig'de büyük heyecana yol açtı.

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Foto - Trabzonspor’da Salah’tan sonra dünyayı sarsacak bir transfer daha: Yıldız golcüye resmi teklif yapıldı

Felipe Augusto'nun Zenit'e 15+5 milyon euro karşılığında transfer olmasının ardından harekete geçen bordo-mavililerin, Juventus ile yollarını ayıran Dusan Vlahovic için girişimlere başladığı iddia edildi.

#2
Foto - Trabzonspor’da Salah’tan sonra dünyayı sarsacak bir transfer daha: Yıldız golcüye resmi teklif yapıldı

İddiaya göre Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş'ın da uzun süredir transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki Sırp golcünün menajeriyle temasa geçti. Bordo-mavililerin, Vlahovic'e yıllık 6 milyon euro artı bonuslar içeren bir sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

#3
Foto - Trabzonspor’da Salah’tan sonra dünyayı sarsacak bir transfer daha: Yıldız golcüye resmi teklif yapıldı

Taraflar arasındaki ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve mali şartlar üzerinde pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

#4
Foto - Trabzonspor’da Salah’tan sonra dünyayı sarsacak bir transfer daha: Yıldız golcüye resmi teklif yapıldı

Kariyerinde 325 resmi karşılaşmaya çıkan Dusan Vlahovic, 140 gol ve 26 asistlik performans sergiledi. Sırp yıldız, Juventus formasıyla ise 168 maçta 68 gol atıp 16 asist yaptı.

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