Trabzonspor’da Salah’tan sonra dünyayı sarsacak bir transfer daha: Yıldız golcüye resmi teklif yapıldı
Transfer sezonunda adını dünyaya duyuracak dev adımlar atan Trabzonspor yönetimi, Juventus ile yolları ayıran ve bonservisi elinde bulunan dünyaca ünlü golcü Dusan Vlahovic için resmi girişimlere başladı. Felipe Augusto'nun yüksek bedelli satışının ardından sarı-lacivertli kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan bordo-mavililerin, Sırp yıldızın menajeriyle masaya oturarak yıllık 6 milyon euro artı bonus teklif ettiği iddia edildi. Kariyerinde yüzlerce gole imza atan dünya yıldızını Trabzon'a getirmek için pazarlıkların hız kazandığı bu hamle, Süper Lig'de büyük heyecana yol açtı.