Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan
Fatih Sultan Mehmet’in türbesinde eli kıçında dolaşıp sağa sola tekme atan sözde başkan Ekrem henüz hafızalardan silinmemişken, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ecdada ve eserlerine sahip çıkması büyük takdir gördü. Göksu: “Şehirler gelenekleriyle yaşarlar. İnsanlar yaşadığı şehrin hikâyesini bilirlerse o hikâyeyle kendini bütünleştirirler. Biz de Esenler’in tarihî hafızasını öne çıkararak onu hatırlatarak burada yaşayan insanlara anlatmaya çalışıyoruz.” dedi