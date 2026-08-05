Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

Göksu, tarihî yapının ortaya çıkarılmasının ardından kapsamlı bir kültür projesini de hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda Su Kemeri Vadisi’nin sosyal yaşam alanlarıyla zenginleştirildiğini anlatan Göksu, parkın büyük bölümünün tamamlandığını, Çocuk Köyü projesi ile Su Müzesi çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti. Göksu, Su Müzesinin yalnızca Esenler’e değil, İstanbul ve Türkiye’nin tamamına hitap edecek bir kültür merkezi olmasını hedeflediklerini aktararak, vadide tarihî miras ile sosyal yaşamın aynı alanda buluşacağını belirtti.