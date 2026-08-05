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Siyaset
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Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

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Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

Fatih Sultan Mehmet’in türbesinde eli kıçında dolaşıp sağa sola tekme atan sözde başkan Ekrem henüz hafızalardan silinmemişken, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ecdada ve eserlerine sahip çıkması büyük takdir gördü. Göksu: “Şehirler gelenekleriyle yaşarlar. İnsanlar yaşadığı şehrin hikâyesini bilirlerse o hikâyeyle kendini bütünleştirirler. Biz de Esenler’in tarihî hafızasını öne çıkararak onu hatırlatarak burada yaşayan insanlara anlatmaya çalışıyoruz.” dedi

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Foto - Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

Esenler Belediyesi tarafından, Mimar Sinan’ın 1559 yılında inşa ettiği tarihî Avasköy Su Kemeri çevresinde yürütülen restorasyon ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla oluşturulan Su Kemeri Vadisi, tarihî mirası koruyan ve sosyal yaşamı buluşturan yeni bir merkez olmaya hazırlanıyor.

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Foto - Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle yürütülen Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla tarihî kemerin çevresindeki 20 bina ve 102 bağımsız bölüm kaldırıldı.

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Foto - Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

Böylece hem bölge sakinleri depreme dayanıklı yeni konutlarına taşınırken hem de uzun yıllar çevresindeki yapılaşma nedeniyle görünürlüğünü kaybeden Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden biri yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

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Foto - Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

Yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Avasköy Su Kemeri Vadisi’nde yapımı devam eden yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ile ESKAFE Sosyal Tesisi’nde çalışmalar hız kazandı. İstanbul’un su medeniyetini anlatacak Su Müzesi ve Çocuk Köyü’nün de bölgeye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

#5
Foto - Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler’in tarih boyunca önemli su yolları üzerine kurulduğunu, ilçedeki su kemerleri ve su terazilerinin kentin tarihî hafızasının en önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.

#6
Foto - Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

Avasköy Su Kemeri’nin yıllar içinde bakımsız kaldığını ve çevresindeki yapılaşma nedeniyle görünmez hâle geldiğini belirten Göksu, “Göreve geldikten sonra tarihî su kemerinin restorasyonuna başladık. Önce kemeri restore ettik. Daha sonra yapının etrafındaki binaları kaldırdık ve kemerin etrafını açtık. Mimar Sinan’ın muhteşem eseri ortaya çıkmış oldu.” diye konuştu.

#7
Foto - Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

Göksu, tarihî yapının ortaya çıkarılmasının ardından kapsamlı bir kültür projesini de hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda Su Kemeri Vadisi’nin sosyal yaşam alanlarıyla zenginleştirildiğini anlatan Göksu, parkın büyük bölümünün tamamlandığını, Çocuk Köyü projesi ile Su Müzesi çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti. Göksu, Su Müzesinin yalnızca Esenler’e değil, İstanbul ve Türkiye’nin tamamına hitap edecek bir kültür merkezi olmasını hedeflediklerini aktararak, vadide tarihî miras ile sosyal yaşamın aynı alanda buluşacağını belirtti.

#8
Foto - Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

Müze binası, sosyal tesisler ve peyzaj çalışmalarının eş zamanlı devam ettiğini anlatan Göksu, bölgenin her yaştan insanın vakit geçirebileceği yaşayan bir merkeze dönüşeceğini söyledi. İlçedeki tarihî mirası ortaya çıkarmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Göksu, ikinci bir su kemerinin restorasyonuna başlanacağını, farklı noktalardaki su terazileri ile tarihî çeşmelerin çevresinin açılarak görünür hâle getirileceğini dile getirdi.

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Foto - Türbeye tekme atanla ecdada hürmet eden bir olur mu? Ecdada ve eserlerine sahip çıkan Başkan

Tamamlanan tarihî tabur binasının restorasyonuyla oluşturulan kütüphanenin de kısa süre içinde hizmete açılacağını bildiren Göksu, Davutpaşa Kışlası’ndaki tarihî hamam, Otağ-ı Hümayun ve diğer tarihî yapıların da restore edilerek kent yaşamına kazandırıldığını sözlerine ekledi.

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