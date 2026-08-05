“Ellerinde 5 milyar dolar var”! Yeni Parti için olay iddia: “Ördek Avı” deşifre oldu

"Parayı toplamak, seçmenden para istemek şuna hizmet ediyor: 'Bizim hiç paramız yok, bize yardım edin' algısına sebep oluyorlar. Seçmen de 'ah zavallı canlarım' diye para gönderiyor. Bu büyük bir tuzak. Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin bu partiye para gönderip göndermediği MASAK tarafından tek tek incelenmeli. Çünkü FETÖ'cüler 'biz muhalefet olduk' diyorlar. Bende devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum, Yeni Parti'ye giden paraların kim tarafından gönderildiğinin incelenmesini istiyorum."