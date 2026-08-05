“Ellerinde 5 milyar dolar var”! Yeni Parti için olay iddia: “Ördek Avı” deşifre oldu
TGRT Haber ekranlarındaki açıklamalarıyla gündem sarsan gazeteci Fuat Uğur, CHP'den ayrılıp Yeni Parti'yi kuran ekibin başlattığı yardım kampanyasının aslında seçmeni kandırmaya yönelik bir "ördek avı" stratejisi olduğunu öne sürdü. Ortaya çıkan rüşvet ve kamu zararı iddialarının 5 milyar doları bulduğunu belirten Uğur, partinin maddi sıkıntısı olmadığını aksine paranın bol olduğunu savunarak bağışların arkasındaki karanlık ilişkilerin MASAK tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu eksenindeki bu çarpıcı iddialar siyaset kulislerini adeta sarstı.