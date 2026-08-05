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"Ellerinde 5 milyar dolar var"! Yeni Parti için olay iddia: "Ördek Avı" deşifre oldu

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“Ellerinde 5 milyar dolar var”! Yeni Parti için olay iddia: “Ördek Avı” deşifre oldu

TGRT Haber ekranlarındaki açıklamalarıyla gündem sarsan gazeteci Fuat Uğur, CHP'den ayrılıp Yeni Parti'yi kuran ekibin başlattığı yardım kampanyasının aslında seçmeni kandırmaya yönelik bir "ördek avı" stratejisi olduğunu öne sürdü. Ortaya çıkan rüşvet ve kamu zararı iddialarının 5 milyar doları bulduğunu belirten Uğur, partinin maddi sıkıntısı olmadığını aksine paranın bol olduğunu savunarak bağışların arkasındaki karanlık ilişkilerin MASAK tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu eksenindeki bu çarpıcı iddialar siyaset kulislerini adeta sarstı.

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Foto - "Ellerinde 5 milyar dolar var"! Yeni Parti için olay iddia: "Ördek Avı" deşifre oldu

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına gazeteci Fuat Uğur’un açıklamaları damga vurdu. CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiaları sıralayan Uğur, yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan tablonun çok vahim olduğunu ileri sürdü. Doğrudan kamu zararı ve rüşvet iddialarını alt alta topladıklarında 200 milyar lirayı (yaklaşık 5 milyar dolar) bulan bir rakamın ortaya çıktığını ileri süren Uğur, Ekrem İmamoğlu’nun 'Cumhurbaşkanı seçilmem için 2 milyar dolar toplamamız lazım' sözlerini hatırlatarak, ellerindeki rakamın bu hedefin çok üzerine çıktığını söyledi.

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Foto - "Ellerinde 5 milyar dolar var"! Yeni Parti için olay iddia: "Ördek Avı" deşifre oldu

Yeni Parti'nin başlattığı yardım kampanyasının seçmeni kandırmaya yönelik bir strateji olduğunu iddia eden Fuat Uğur, kullanılan yöntemi "ördek avlama" olarak nitelendirdi. Uğur konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

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Foto - "Ellerinde 5 milyar dolar var"! Yeni Parti için olay iddia: "Ördek Avı" deşifre oldu

"Parayı toplamak, seçmenden para istemek şuna hizmet ediyor: 'Bizim hiç paramız yok, bize yardım edin' algısına sebep oluyorlar. Seçmen de 'ah zavallı canlarım' diye para gönderiyor. Bu büyük bir tuzak. Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin bu partiye para gönderip göndermediği MASAK tarafından tek tek incelenmeli. Çünkü FETÖ'cüler 'biz muhalefet olduk' diyorlar. Bende devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum, Yeni Parti'ye giden paraların kim tarafından gönderildiğinin incelenmesini istiyorum."

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Foto - "Ellerinde 5 milyar dolar var"! Yeni Parti için olay iddia: "Ördek Avı" deşifre oldu

Partinin finansal bir sıkıntısı olmadığını, aksine "paranın bol olduğunu" iddia eden gazeteci Fuat Uğur, bağış kampanyasıyla hem seçmende bir bağ kurma algısı oluşturulduğunu hem de kamuoyunun yanıltıldığını öne sürdü. Sözlerini şu ifadeyle tamamlayan Uğur, "Bu parti Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma muhafız alayıdır. Özgür Özel de onun başındaki çavuş. İktidara gelemeyeceklerini kendileri de çok iyi biliyor" dedi.

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