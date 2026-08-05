AK Partili isim ve akrabaları pusuda öldürülmüştü! Acılı aile ilk defa konuştu: Anlattıkları kan donduran cinsten

Görege ailesinin ardından olayın taraflarından olan Direk ailesinden İrfan Direk de Batman Sonsöz Genel Yayın Yönetmeni Hatice Türkan'a konuştu. Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Direk’in kardeşi, Ercan Direk’in amcası ve Ebubekir Direk’in babası olan İrfan Direk, ilk olay gerçekleştiğinde dini ibadetini yerine getirmek üzere Hac'da olduğunu ve haberi aldığında büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek süreci anlatmaya başladı: "Böyle bir olayın yaşanmasını kimse istemezdi. Olay cereyan ettiği zaman ben dini ibadetlerimi yerine getirmek için Hac'daydım. Duvarına dokunarak Kabe'de, ilk olayda vefat eden çocuk için üzüldüm, onun adına Umre yaptım. Anne babasına Kabe'nin duvarına yaklaşarak sabır diledim. Bu olay tamamıyla bir kan davası değil. Çocuklar birbirini tanımıyor, aralarında bir alacak-verecek yok. Karşı tarafın olayı farklı anlatmasının sebebi tamamıyla suçluluk psikolojisi."