AK Partili isim ve akrabaları pusuda öldürülmüştü! Acılı aile ilk defa konuştu: Anlattıkları kan donduran cinsten
Batman'da 16 yaşındaki bir gencin ölümüyle başlayıp mezarlıkta 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle kanlı bir husumete dönüşen olayda, katledilen kişilerin ailesi ilk kez sessizliğini bozarak yaşananların planlı bir pusu olduğunu iddia etti. Hac ibadetindeyken evlerinin ve aile bireylerinin aylarca tehdit edildiğini belirten İrfan Direk, mezarlık ziyaretinde akrabalarının arkasından vurulduğunu ve yerdeki yaralıların infaz edildiğini dile getirdi. Karşı tarafın barış çağrılarını reddettiklerini ve adalete sığındıklarını vurgulayan acılı ailenin anlattığı kan donduran detaylar kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.