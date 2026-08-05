  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a gece uyarısı! “Ellerinde 5 milyar dolar var”! Yeni Parti için olay iddia: “Ördek Avı” deşifre oldu Sürpriz karar: Türkiye'nin 50 yıllık meşhur şirketi BAE'ye satılıyor Kırmızı akan Kan Şelalesi’ndeki büyük sır çözüldü: Yüzlerce metre altında bulundu Binlerce kıymetli yazma eseri dijital ortama aktarıldı! Sağlıkta devrim gibi yenilik: Hastaneye gitme devri kapandı, 81 ilde tamamen ücretsiz oldu BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı: Yıllardır doğal diye satılan ünlü marka, Bakanlığın hile listesine girdi İETT otobüsü kazaya karıştı: Kahreden haber geldi
Gündem
8
Yeniakit Publisher
AK Partili isim ve akrabaları pusuda öldürülmüştü! Acılı aile ilk defa konuştu: Anlattıkları kan donduran cinsten

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Partili isim ve akrabaları pusuda öldürülmüştü! Acılı aile ilk defa konuştu: Anlattıkları kan donduran cinsten

Batman'da 16 yaşındaki bir gencin ölümüyle başlayıp mezarlıkta 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle kanlı bir husumete dönüşen olayda, katledilen kişilerin ailesi ilk kez sessizliğini bozarak yaşananların planlı bir pusu olduğunu iddia etti. Hac ibadetindeyken evlerinin ve aile bireylerinin aylarca tehdit edildiğini belirten İrfan Direk, mezarlık ziyaretinde akrabalarının arkasından vurulduğunu ve yerdeki yaralıların infaz edildiğini dile getirdi. Karşı tarafın barış çağrılarını reddettiklerini ve adalete sığındıklarını vurgulayan acılı ailenin anlattığı kan donduran detaylar kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.

#1
Foto - AK Partili isim ve akrabaları pusuda öldürülmüştü! Acılı aile ilk defa konuştu: Anlattıkları kan donduran cinsten

Batman'da Görege ile Direk aileleri arasında çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga olayında yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre; iki aile arasındaki husumet, 16 Mayıs 2026 tarihinde 'kız meselesi' nedeniyle yaşanan olayla başladı. Olayda 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Görege, bacağına aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında İrfan Direk’in oğlu T. Direk, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki aile arasında başlayan husumet, 26 Temmuz 2026 tarihinde mezarlıkta meydana gelen silahlı saldırıyla yeniden gündeme geldi. Batman Asri Mezarlıkta iki aile arasında çıkan silahlı olayda Direk ailesinden Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk hayatını kaybetti. Görege ailesinden iki kişi ise yaralanarak kaldırıldıkları hastanede yoğun bakıma alındı.

#2
Foto - AK Partili isim ve akrabaları pusuda öldürülmüştü! Acılı aile ilk defa konuştu: Anlattıkları kan donduran cinsten

Görege ailesinin ardından olayın taraflarından olan Direk ailesinden İrfan Direk de Batman Sonsöz Genel Yayın Yönetmeni Hatice Türkan'a konuştu. Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Direk’in kardeşi, Ercan Direk’in amcası ve Ebubekir Direk’in babası olan İrfan Direk, ilk olay gerçekleştiğinde dini ibadetini yerine getirmek üzere Hac'da olduğunu ve haberi aldığında büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek süreci anlatmaya başladı: "Böyle bir olayın yaşanmasını kimse istemezdi. Olay cereyan ettiği zaman ben dini ibadetlerimi yerine getirmek için Hac'daydım. Duvarına dokunarak Kabe'de, ilk olayda vefat eden çocuk için üzüldüm, onun adına Umre yaptım. Anne babasına Kabe'nin duvarına yaklaşarak sabır diledim. Bu olay tamamıyla bir kan davası değil. Çocuklar birbirini tanımıyor, aralarında bir alacak-verecek yok. Karşı tarafın olayı farklı anlatmasının sebebi tamamıyla suçluluk psikolojisi."

#3
Foto - AK Partili isim ve akrabaları pusuda öldürülmüştü! Acılı aile ilk defa konuştu: Anlattıkları kan donduran cinsten

Hac görevindeyken karşı tarafın husumet gütmeye başladığını ve ailesine yönelik saldırıların başladığını belirten Direk: "Ben Hac'dayken onlar ilk gün bizim evimize 5 arabayla saldırdılar. Devlet yetkilileri olmasaydı mezarlıkta yaptıklarını o gün yapacaklardı. Kadınlarımızı, çocuklarımızı evden çıkardık. O günden beri sosyal medyadan, akrabaları ve dayı çocukları üzerinden eşlerimize, kızlarımıza ağır hakaretler ettiler. Kolombiya ve Suriyeliler üzerine kayıtlı hatlar üzerinden aradılar. Eşimi, kızlarımı ve hatta 9 yaşındaki kız çocuğumu kaçırmakla tehdit ettiler. Evimizi gözetlemek için damlara çıkıp çocuklara para verip fotoğraflarımızı çektirdiler. Her gece kapımızın önünde silah sıkıp motosikletlerle taciz ettiler. Biz acılarına saygımızdan 2-3 ay boyunca berbere gitmedik, berberi eve çağırdık. Alışverişe, düğüne, taziyeye gitmedik. Benim eşime, yeğenlerime, gelinlerimize attıkları 56 tane tehdit mesajı duruyor."

#4
Foto - AK Partili isim ve akrabaları pusuda öldürülmüştü! Acılı aile ilk defa konuştu: Anlattıkları kan donduran cinsten

Husumeti bitirmek ve kan dökülmesini engellemek adına bölgenin önde gelen isimlerini aracı kıldıklarını dile getiren İrfan Direk, karşı tarafın kabul etmediğini aktardı: "Biz HÜDA PAR İl Başkanı’nı, Hacı Faris Bey’i, Niyazi Demir Bey’i, alimleri ve hocaları defalarca gönderdik. Babası ve kardeşleri hepsini reddetti. Bize 'Ya çocuğumuzu dirilteceksiniz, ya 6 evi boşaltıp bize vereceksiniz ya da 3 gencinizi bize vereceksiniz, kendimiz öldüreceğiz' dediler. 'Şeriat istiyorsanız şeriata, örf adet istiyorsanız örf adete, devlet diyorsanız devlete gidelim, çocuğum yakalanmış cezasını çeksin' dedim. Kabul etmediler. Mahalle muhtarı da imam da İlçe Emniyet Müdürü de artık bunların kapımızda her gün silah sıkmasından, küfür etmesinden isyan etti."

#5
Foto - AK Partili isim ve akrabaları pusuda öldürülmüştü! Acılı aile ilk defa konuştu: Anlattıkları kan donduran cinsten

İlk olayın nasıl başladığına dair tüm detayları paylaşan İrfan Direk, oğlunun durduk yere saldırıya uğradığını savundu: "Tutuklu olan oğlum Talha mahallede dernek kanalıyla yardım ettiğimiz bir ailenin kızıyla konuşurken, Hasan Hüseyin Görege kızın telefonunu elinden alıp oğluma küfür ediyor ve buluşmaya çağırıyor. Çocuğum çağrıldığı yere gitmeyince, parktaki şenlik sırasında kızlarla birlikte 8 kişi kapımızın önüne geliyor. Kız 'Talha Direk budur' deyince çocuğu darp etmeye başlıyorlar. Kavgada ellerinde 5 parmak muşta ve bıçak vardı. Bıçaklanma olunca 112 polis gelmeden giremeyeceğini söyledi. 40 dakika ölmesini beklediğimizi söylüyorlar, yalan! Yengem kendi kemeriyle bacağına pansuman yaptı, abimin gelini başındaki eşarbı çıkarıp yaraya bağladı. Ambulans gelene kadar insani müdahaleyi yaptık. Kapımıza gelip çocuğumuzu darp eden insanlara teşekkür mü etseydik?"

#6
Foto - AK Partili isim ve akrabaları pusuda öldürülmüştü! Acılı aile ilk defa konuştu: Anlattıkları kan donduran cinsten

Akrabalık bağlarına ve mezarlıkta yaşanan planlı baskına değinen Direk, olayı şu sözlerle aktardı: "Ahmet Görege benim yengemin teyze oğludur ama hayatımızda oturup bir çay bile içmişliğimiz yoktur. Mezarın bozulduğu haberi gelince abim Mehmet Direk yerinde duramadı, 'Bir Fatiha okuyup geleceğim' diyerek mezarlığa gitti. Onların mezarı kuzeyde, bizimki güneyde; aralarında 500-600 metre var. Pusu değilse motosikletli ekiple, iki araçla benim mezarımın başında ne işleri var? Ahmet Görege abime 'Ebubekir'i bize verin' diyor. Abim vermeyince ateş açıyorlar. Kaçan yeğenimin arkasından vurup kafasına sıkıyorlar. Yerde yatan abimin ve diğer yeğenimin kafasına bir daha sıkıyorlar. 13 tane mermi sıktılar. Ben Ömer Görege'yi aradığımda bana 'Öcümü aldım' dedi. Sosyal medyada bu katliamı kutladılar."

#7
Foto - AK Partili isim ve akrabaları pusuda öldürülmüştü! Acılı aile ilk defa konuştu: Anlattıkları kan donduran cinsten

Sözlerinin sonunda karşı tarafın basına verdiği barış demeçlerine tepki gösteren İrfan Direk, adalete sığındıklarını belirtti:"İki tane gencecik damadı katlettiler. Bir ay sonra düğünleri olacaktı, çeyizleri hazırdı; nişanlıları şu an bizim evimizde kalıyor. Mahallemizdeki camiyi eski diye yıktırıp kendi imkanlarıyla yenisini yaptıran abimi öldürdüler. Şimdi çıkmış basına 'Barış istiyoruz' diyorlar. Hangi yüzle barış istiyorsunuz? Katlettiğiniz abim, oğlum, yeğenim geri gelecek mi? Biz onlar gibi kendi adaletimizi kendimiz sağlamıyoruz. Benim muhatabım onlar değil, kamuoyudur. Emniyetimiz, hakimimiz, savcımız var. Devlet ne ceza veriyorsa versin, adalete sığınıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!
Gündem

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu adına faaliyet gösteren “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli X hesabı, mahkeme k..
Gece yarısı dünyaya ilan edildi! Türkiye, Mısır ve Katar'dan ortak karar
Gündem

Gece yarısı dünyaya ilan edildi! Türkiye, Mısır ve Katar'dan ortak karar

Türkiye, Mısır ve Katar ortak açıklamayla Gazze'de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlal..
Yunanistan yine geri itti! Çocukların da bulunduğu 28 göçmeni Türkiye kurtardı
Gündem

Yunanistan yine geri itti! Çocukların da bulunduğu 28 göçmeni Türkiye kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salındaki 8'i çocuk 28 düze..
İmzalar atıldı! Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesi kuruluyor!
Eğitim

İmzalar atıldı! Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesi kuruluyor!

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da kurulacak, Uluslarara..
Cem Küçük soruşturmasında çarpıcı gelişme! Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
Gündem

Cem Küçük soruşturmasında çarpıcı gelişme! Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya gö..
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp yazışmaları: Ekrem İmamoğlu ile özgür pastayı paylaşmada anlaşamadılar
Siyaset

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp yazışmaları: Ekrem İmamoğlu ile özgür pastayı paylaşmada anlaşamadılar

CHP’li Menderes Belediyesi’nde Başkan İlkay Çiçek dahil 14 kişi gözaltına alınırken operasyonun görüntüleri yayınlandı. Öte yandan Başkan Çi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23