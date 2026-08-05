Sürpriz karar: Türkiye'nin 50 yıllık meşhur şirketi BAE'ye satılıyor

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, hisse devrine yönelik görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Ancak satışın hangi bedelle gerçekleşeceği, ne kadar hissenin devredileceği ya da sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin henüz herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.