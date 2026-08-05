Sürpriz karar: Türkiye'nin 50 yıllık meşhur şirketi BAE'ye satılıyor
Türkiye'nin 50 yıllık geçmişe sahip olan şirketi Kervansaray Yatırım Holding satılıyor. Satış sürecine ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin 50 yıllık geçmişe sahip olan şirketi Kervansaray Yatırım Holding satılıyor. Satış sürecine ilişkin detaylar ortaya çıktı.
1976 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding'de önemli bir ortaklık değişikliği gündemde. Şirketin hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in elindeki hisselerin satışı için Dubai merkezli Oasis Prime-FZCO ile görüşmelere başladığı açıklandı.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, hisse devrine yönelik görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Ancak satışın hangi bedelle gerçekleşeceği, ne kadar hissenin devredileceği ya da sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin henüz herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.
KAP verilerine göre Zeynep Tümer, Kervansaray Yatırım Holding'in yüzde 62,06'lık bölümünü elinde bulunduruyor. Toplam 365 milyon 207 bin 860 adet paya sahip olan Tümer'in hisselerinin tamamını devretmesi halinde şirketin yönetim kontrolü Oasis Prime-FZCO'ya geçecek. Satışın kısmi gerçekleşmesi durumunda ise yönetim yapısının değişip değişmeyeceği devredilecek pay oranına göre netlik kazanacak.
Öte yandan şirket hisseleri son aylarda dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Borsa İstanbul'da KERVN koduyla işlem gören hisse, Şubat 2026'da yaklaşık 2 lira seviyesindeyken, 4 Ağustos kapanışını yüzde 9,29 artışla 9,50 liradan yaptı. Böylece hissedeki yükseliş yaklaşık altı ay içinde yüzde 375'e ulaştı.
Şirketle masaya oturan Oasis Prime-FZCO ise Dubai merkezli bir yatırım fonu olarak faaliyet gösteriyor. Tarım ve enerji alanındaki yatırımlarıyla bilinen fon, daha önce Özova Tarım'a yönelik 6,5 milyon dolarlık borç-sermaye karması finansman anlaşmasıyla da gündeme gelmişti.
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