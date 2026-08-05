Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a gece uyarısı!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin az bulutlu ve açık bir gün geçireceği tahmin ediliyor. Akdeniz'in Toroslar mevkisi ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'deki rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.