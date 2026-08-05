Skandal rüşvet talimatı ifşa oldu! Ekibine “5 yıl yiyebildiğiniz kadar yiyin” demiş

Müfettişlerin incelediği bu 10 katlık artış, belediye tarihindeki en büyük "çadır vurgunu" olarak kayıtlara geçti. İtirafçı personelin en çarpıcı beyanı ise toplamda 680 milyon TL'yi bulan Aşevi ihalesine dair oldu. Belgelerde bu vurgunun şifreleri şöyle deşifre edildi: Aslında bir "hizmet alımı" olan yemek işi, denetimden kaçırmak veya süreci hızlandırmak amacıyla usulsüz şekilde "mal alımı" olarak sisteme girildi. Kreşlere ve aşevine yemek alımı işi, daha ihale süreci bile tamamlanmadan yandaş firmalara (YESA İnşaat, Etimkent A.Ş. vb.) verildi. İhalesiz başlatılan işleri yasallaştırmak için aylar sonra geriye dönük sahte tahakkuk fişleri ve hakediş raporları düzenlendiği bizzat tutanaklara geçti. Günlük olarak dağıtılan yemek sayılarının gerçekte olduğundan çok daha fazla gösterildiği, sadece bir aylık incelemede bu yolla 8 milyon TL civarında haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı. Aşevi hakedişi adı altında düzenlenen sahte tahakkuk fişleri ile kasadan usulsüz şekilde 284 bin 750 lira nakit çıkışı yapıldı. Aynı ihale kalemleri için yapılan mükerrer (çift) ödemeler yoluyla belediye şirketinin 222 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.