Skandal rüşvet talimatı ifşa oldu! Ekibine “5 yıl yiyebildiğiniz kadar yiyin” demiş
CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde 40 kişinin tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla yapılan vurguna ait yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2024 yılında 8 milyon TL olan Ramazan çadırı maliyetinin sahte faturalarla 100 milyon TL'ye çıkarılarak rant sağlandığı belgelenirken, Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in personele "5 sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin" talimatı verdiği öne sürüldü.