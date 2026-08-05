İETT otobüsü kazaya karıştı: Kahreden haber geldi
Küçükçekmece istikametinde İETT otobüsü ile otomobil kazaya karıştı. Meydana gelen kazadan acı haber geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Küçükçekmece istikametinde İETT otobüsü ile otomobil kazaya karıştı. Meydana gelen kazadan acı haber geldi.
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada üç kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanıyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23