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İETT otobüsü kazaya karıştı: Kahreden haber geldi

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İETT otobüsü kazaya karıştı: Kahreden haber geldi

Küçükçekmece istikametinde İETT otobüsü ile otomobil kazaya karıştı. Meydana gelen kazadan acı haber geldi.

#1
Foto - İETT otobüsü kazaya karıştı: Kahreden haber geldi

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada üç kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

#2
Foto - İETT otobüsü kazaya karıştı: Kahreden haber geldi

Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanıyor.

#3
Foto - İETT otobüsü kazaya karıştı: Kahreden haber geldi

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

#4
Foto - İETT otobüsü kazaya karıştı: Kahreden haber geldi

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