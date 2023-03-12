Trabzon'dan kaçan somonlar Rizelilerin yüzünü güldürdü

Arkadaşlarından aldığı 'somon balığı bolluğu' duyumunun üzerine oltasını aldığı gibi balık tutmak için kıyıya geldiğini ifade eden Murat Uzun da “Ben bugün geldim ama dün duydum ki arkadaşlar yakalamış. Ben daha henüz yakalayamadım. Olayı duyduk, somon balığı yakalayanları haberde duyduk. Biz de dedik şansımız deneyelim ama olmadı” şeklinde konuştu. Kilogram fiyatı 150 TL'nin üzerinde olan somon balığının yırtılan kafes nedeniyle bol olmasının fiyatları yarıdan daha aşağıya indirdiğinin altını çizen balıkçı esnafı Kadir Ali Şimşek ise “Somon balığında dünden beri satışlarımız devam ediyor. Ben dünden beri somonu 60 liraya sattım. Bugün yine 60 liraya satacağım çünkü herkes yesin. Yiyemeyen, alamayan kalmasın” dedi.