Trabzon'dan kaçan somonlar Rizelilerin yüzünü güldürdü

Trabzon’un Arsin ilçesi açıklarındaki balık kafeslerinin fırtına nedeniyle yırtılması sonucu kafesten kaçan somonlar, Arsin ilçesine 60 km mesafedeki Rize'de olta balıkçıları tarafından tutulurken uygun fiyatlardan da tezgahları süslüyor. 4 gün önce akşam saatlerinde Trabzon'un Arsin ilçesinde, özel bir şirkete ait kültür balıklarının yer aldığı kafeslerden biri, şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldı. Kafesin yırtılması ile bütün balıklar denize dağıldı. Değeri yüksek olan ve genellikle yurt dışına ihraç edilen bu balıklar Trabzon ve Rize'de de av yasağı çerçevesine girmeyen kayıkların yanı sıra olta balıkçıları tarafından tutulmaya devam ediliyor. Herkesin kolayca ulaşamadığı ve kilogram fiyatı 150 TL'yi aşan bu değerli balıkların avlanması Rize'de vatandaşların da yüzünü güldürüyor.