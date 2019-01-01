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Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

  • Trabzon’un Yomra ilçesinde bir apartmanın kalorifer kazanı patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

  • Trabzon’un Yomra ilçesinin Sancak mahallesindeki Irmak Sitesi’nde dün 22.30 sıralarında kalorifer kazanı büyük bir gürültü ile patladı.

  • Binanın bodrum katındaki kazanın patlaması üzerine ortalık savaş alanına döndü.

  • Büyük bir korku ile evlerinden dışarı çıkan apartman sakinleri binayı tahliye etti.

  • İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, ekipler patlayan kazandan numuneler aldı.

  • Patlamanın etkisiyle park halinde bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, patlamada yaralanan olmadı.

  • Apartman sakinlerinden Adem Kol, “Saat 22.30 civarında kazan yanıyordu sönmek üzereydi.

  • O sırada şiddetli bir gürültü oldu. Herkes dışarı çıktı. Hasar oldu. Can kaybı olmadı tek tesellimiz bu.

  • Cana geleceğine mala geldi. Binanın 10. Katında bile sallanma oldu” dedi.

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