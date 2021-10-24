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Spor
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Trabzon'da off-road heyecanı

2021-10-24 18:12:28
Trabzon'da off-road heyecanı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışları, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapıldı.

#1
Foto - Trabzon Off-Road Kulübünün ev sahipliğinde Yaylacık Mahallesi dolgu alanında düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan ve İran'dan toplam 32 araç katıldı.

Trabzon Off-Road Kulübünün ev sahipliğinde Yaylacık Mahallesi dolgu alanında düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan ve İran'dan toplam 32 araç katıldı.

#2
Foto - S2, S3 ve S4 klasmanlarında 3 tur üzerinden yapılan yarışmada katılımcılar, 5,7 kilometre uzunluğundaki Şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep etabını en iyi sürede tamamlamak için mücadele verdi.

S2, S3 ve S4 klasmanlarında 3 tur üzerinden yapılan yarışmada katılımcılar, 5,7 kilometre uzunluğundaki Şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep etabını en iyi sürede tamamlamak için mücadele verdi.

#3
Foto - Zorlu parkurda bazı araçlar arıza yaparak yarışı tamamlayamazken, bazılarının ise çarpışarak takla attığı gözlendi.

Zorlu parkurda bazı araçlar arıza yaparak yarışı tamamlayamazken, bazılarının ise çarpışarak takla attığı gözlendi.

#4
Foto - Yarışmada, S2 kategorisinde Mehmet Fatih Kaya, S3 kategorisinde Cafer Ertan, S4 kategorisinde ise Gürsel Akın birinci oldu.

Yarışmada, S2 kategorisinde Mehmet Fatih Kaya, S3 kategorisinde Cafer Ertan, S4 kategorisinde ise Gürsel Akın birinci oldu.

#5
Foto - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunuyaşadıklarını belirterek,

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunuyaşadıklarını belirterek, "Sahadaki heyecan, coşku, ve seyircilerin yüzündeki mutluluk, yapmış olduğumuz işin ne kadar doğru olduğunun göstergesidir. Organizasyonu düzenleyen Trabzon Off-Road Kulübü'müze, yarışlara destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna, Trabzon Büyükşehir Belediye'mize şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

#6
Foto - Vatandaşların ilgi gösterdiği yarışları, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez de izledi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği yarışları, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez de izledi.

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