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Sağlık
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Tırnak dibindeki bu kızarıklığa dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

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Tırnak dibindeki bu kızarıklığa dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, tırnak diplerindeki yarım ay şeklindeki beyaz alanın kırmızıya dönmesinin bazı sistemik hastalıklarla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

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Foto - Tırnak dibindeki bu kızarıklığa dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

Vücuttaki bazı değişiklikler, henüz başka bir belirti ortaya çıkmadan iç organlarla ilgili sorunlara işaret edebiliyor.

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Foto - Tırnak dibindeki bu kızarıklığa dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

ABD'deki Rutgers New Jersey Tıp Fakültesi tarafından yürütülen bir çalışma, tırnakların dip kısmında yer alan yarım ay şeklindeki beyaz alanın kırmızı renge dönüşmesinin kalp yetmezliği, siroz ve iltihaplı romatizma gibi ciddi hastalıkların erken habercisi olabileceğini ortaya koydu. Uluslararası çalışmada, tırnak yapısındaki bu renk değişimine dair bugüne kadar kaydedilmiş tıp vakaları incelendi. Tırnak diplerinin normal beyaz tonunu kaybederek kızarmasının nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çeken uzmanlar; bu tablonun kılcal damar genişlemesiyle kalp ve damar, karaciğer, kan ve romatolojik rahatsızlıklarla güçlü bir bağlantı sergilediğini belirledi.

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Foto - Tırnak dibindeki bu kızarıklığa dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

İncelemede, renk değişiminin yayılım biçiminin teşhiste kritik bir gösterge olduğu bildirildi. Kızarıklığın yalnızca tek bir tırnakta görülmesinin genellikle tırnak altı tümörleri veya yerel doku enfeksiyonlarından kaynaklandığı; ancak birden fazla tırnakta eş zamanlı ortaya çıkmasının doğrudan vücut genelini etkileyen sistemik bir iç hastalığa işaret ettiği vurgulandı.

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Foto - Tırnak dibindeki bu kızarıklığa dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

Nadir bir belirti olması nedeniyle hekimlerin ve hastaların bu renk değişimini sıklıkla gözden kaçırdığını belirten araştırmacılar, tırnak diplerinde belirgin kırmızılık fark edilen bireylerin vakit kaybetmeden kapsamlı bir genel sağlık taramasından geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

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