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AKINCI’dan havada tam İsabet: SUNGUR füzesi hedefi vurdu!

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AKINCI’dan havada tam İsabet: SUNGUR füzesi hedefi vurdu!

Bayraktar AKINCI TİHA, SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile gerçekleştirilen atış testinde yüksek süratli hedef insansız hava aracını başarıyla imha etti.

#1
Foto - AKINCI’dan havada tam İsabet: SUNGUR füzesi hedefi vurdu!

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan testte, ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR, hedef hava aracını tam isabetle vurdu.

#2
Foto - AKINCI’dan havada tam İsabet: SUNGUR füzesi hedefi vurdu!

Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte gökyüzünde seyreden hedef insansız hava aracı, AKINCI'dan ateşlenen SUNGUR mühimmatı tarafından tam isabetle vuruldu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından AKINCI, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

#3
Foto - AKINCI’dan havada tam İsabet: SUNGUR füzesi hedefi vurdu!

Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile de hedefini başarıyla vurdu. SUNGUR Hava Savunma Füzesi’nin de kullanılmasıyla farklı sınıflardaki milli mühimmatları hava hedeflerine karşı kullanma kabiliyetini genişleten AKINCI, sahip olduğu geniş mühimmat yelpazesiyle hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini ortaya koydu.

#4
Foto - AKINCI’dan havada tam İsabet: SUNGUR füzesi hedefi vurdu!

KATMANLI HAREKAT GÜCÜ: Bugüne kadar milli TİHA’nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-300 Süpersonik Füze, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ile EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat başarıyla entegre edildi. Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu mühimmat çeşitliliği sayesinde AKINCI, yakın mesafeden uzun menzile uzanan, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı bir harekat ve taarruz kabiliyeti kazandı.

#5
Foto - AKINCI’dan havada tam İsabet: SUNGUR füzesi hedefi vurdu!

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Son 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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Yorumlar

Allah sebep olanlara ne dileği varsa sonsuz ver

Allah sebep olanlara ne dileği varsa sonsuz ver ya Rabbi durduracaklara fırsat verme Ya Rabbi 80 trilyon dolarlık Amerikalı Avrupalı Yahudi gibi iş aş maaş bulamadığı zaman durduranlara çok sabah akşam beddua edip sövüyorlar bugün durduranlar
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