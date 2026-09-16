Korkutan senaryo gerçek mi oluyor? Osimhen çıkmazı

Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada Victor Osimhen'in oynamak istemesine rağmen klinik kontroller olumsuz çıkarsa kesinlikle risk alınmayacağını belirtmişti. Her ne kadar 'oynayacak' dense de Nijeryalının, Trabzonspor maçında dinlendirilip kadroya alınmaması, sezon geneli düşünüldüğünde en rasyonel yaklaşım olarak öne çıkıyor.