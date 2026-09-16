Korkutan senaryo gerçek mi oluyor? Osimhen çıkmazı
Osimhen'in sakatlığını atlatıp atlataması takım içerisinde en büyük problem olarak öne çıkıyor.
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Osimhen'in sakatlığını atlatıp atlataması takım içerisinde en büyük problem olarak öne çıkıyor.
Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada Victor Osimhen'in oynamak istemesine rağmen klinik kontroller olumsuz çıkarsa kesinlikle risk alınmayacağını belirtmişti. Her ne kadar 'oynayacak' dense de Nijeryalının, Trabzonspor maçında dinlendirilip kadroya alınmaması, sezon geneli düşünüldüğünde en rasyonel yaklaşım olarak öne çıkıyor.
Victor Osimhen, Başakşehir maçında acı hisseder hissetmez kenara geldi. Bu belki de 2-3 ay sahalardan uzak kalma ihtimalini ortadan kaldırsa da yapılan açıklama hiç de müjde şeklinde değil.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada yer alan 'kanama ve ileri-orta düzey zorlanma' ifadesi Trabzonspor maçında oynama şansını mucizelere bırakıyor. Ancak son 1-2 gündür sosyal medyada ciddi bir şekilde Osimhen'in Avni Aker'deki zorlu maç için Trabzon'a götürüleceği konuşuluyor. Peki Osimhen'in Trabzonspor deplasmanında oynaması nasıl riskler barındırıyor?
Uzmanlara göre; Adale lifleri henüz tam iyileşmeden yüksek tempoya girmek, yırtığın 3. seviyeye evrilmesine neden olabilir. Bu durum 10-15 günlük bir aksamayı 2-3 aylık uzun bir sakatlık dönemine dönüştürür.
Kasık bölgesinde tam iyileşme sağlanmadan yapılan zorlamalar, nüks oranı en yüksek sakatlık türlerindendir. Sezonun geri kalanında sürekli tekrarlayan bir "kronik sakatlık" tablosu oluşturabilir.
Fotospor'a göre; Süper Lig’deki tek bir derbiyi kurtarma uğruna Osimhen’in riske edilmesi, Avrupa kupalarındaki kritik grup ve eleme maçlarında takımı golcüsüz bırakma tehlikesi oluşturur.
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