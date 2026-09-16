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Spor
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Korkutan senaryo gerçek mi oluyor? Osimhen çıkmazı

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Korkutan senaryo gerçek mi oluyor? Osimhen çıkmazı

Osimhen'in sakatlığını atlatıp atlataması takım içerisinde en büyük problem olarak öne çıkıyor.

#1
Foto - Korkutan senaryo gerçek mi oluyor? Osimhen çıkmazı

Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada Victor Osimhen'in oynamak istemesine rağmen klinik kontroller olumsuz çıkarsa kesinlikle risk alınmayacağını belirtmişti. Her ne kadar 'oynayacak' dense de Nijeryalının, Trabzonspor maçında dinlendirilip kadroya alınmaması, sezon geneli düşünüldüğünde en rasyonel yaklaşım olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Korkutan senaryo gerçek mi oluyor? Osimhen çıkmazı

Victor Osimhen, Başakşehir maçında acı hisseder hissetmez kenara geldi. Bu belki de 2-3 ay sahalardan uzak kalma ihtimalini ortadan kaldırsa da yapılan açıklama hiç de müjde şeklinde değil.

#3
Foto - Korkutan senaryo gerçek mi oluyor? Osimhen çıkmazı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada yer alan 'kanama ve ileri-orta düzey zorlanma' ifadesi Trabzonspor maçında oynama şansını mucizelere bırakıyor. Ancak son 1-2 gündür sosyal medyada ciddi bir şekilde Osimhen'in Avni Aker'deki zorlu maç için Trabzon'a götürüleceği konuşuluyor. Peki Osimhen'in Trabzonspor deplasmanında oynaması nasıl riskler barındırıyor?

#4
Foto - Korkutan senaryo gerçek mi oluyor? Osimhen çıkmazı

Uzmanlara göre; Adale lifleri henüz tam iyileşmeden yüksek tempoya girmek, yırtığın 3. seviyeye evrilmesine neden olabilir. Bu durum 10-15 günlük bir aksamayı 2-3 aylık uzun bir sakatlık dönemine dönüştürür.

#5
Foto - Korkutan senaryo gerçek mi oluyor? Osimhen çıkmazı

Kasık bölgesinde tam iyileşme sağlanmadan yapılan zorlamalar, nüks oranı en yüksek sakatlık türlerindendir. Sezonun geri kalanında sürekli tekrarlayan bir "kronik sakatlık" tablosu oluşturabilir.

#6
Foto - Korkutan senaryo gerçek mi oluyor? Osimhen çıkmazı

Fotospor'a göre; Süper Lig’deki tek bir derbiyi kurtarma uğruna Osimhen’in riske edilmesi, Avrupa kupalarındaki kritik grup ve eleme maçlarında takımı golcüsüz bırakma tehlikesi oluşturur.

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