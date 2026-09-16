Vatandaşlık maaşı müjdesi verildi!
Türkiye’de sosyal yardım sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Aile Gelir Tamamlama Sistemi, sosyal desteklerin bireyler yerine hane gelirini esas alan yeni bir model olarak gündeme geldi. Yeni sistemle sosyal yardımların hanelerin toplam gelir durumu dikkate alınarak şekillendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine daha bütüncül bir destek mekanizması oluşturulması hedefleniyor.