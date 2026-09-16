Vatandaşlık maaşı müjdesi verildi!

Destek miktarı hanenin gelirine göre değişecek Yeni modelin en önemli özelliklerinden biri, yardım tutarının her hane için aynı olmaması olacak. Yapılacak gelir değerlendirmesinin ardından hanenin toplam kazancı belirlenecek ve bu tutar için belirlenen gelir eşiğiyle karşılaştırılacak. Geliri söz konusu seviyenin altında kalan ve gerekli şartları taşıyan hanelere, ortaya çıkan fark kadar destek verilmesi planlanıyor. Böylece sosyal yardım miktarının ailenin gerçek ekonomik durumuna göre şekillendirilmesi amaçlanıyor.