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Vatandaşlık maaşı müjdesi verildi!

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Vatandaşlık maaşı müjdesi verildi!

Türkiye’de sosyal yardım sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Aile Gelir Tamamlama Sistemi, sosyal desteklerin bireyler yerine hane gelirini esas alan yeni bir model olarak gündeme geldi. Yeni sistemle sosyal yardımların hanelerin toplam gelir durumu dikkate alınarak şekillendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine daha bütüncül bir destek mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

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Foto - Vatandaşlık maaşı müjdesi verildi!

VATANDAŞLIK MAAŞI GELİYOR: 2027'DE BAŞLIYOR! RAHAT NEFES ALDIRACAK Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” şeklinde ifade edilen sistemde, herkese aynı miktarda ödeme yapılması yerine hanenin ekonomik koşullarının dikkate alınması planlanıyor. Buna göre ailenin toplam geliri belirlenen seviyenin altında kalırsa, aradaki farkın devlet tarafından sosyal destekle tamamlanması hedefleniyor.

#2
Foto - Vatandaşlık maaşı müjdesi verildi!

Destek miktarı hanenin gelirine göre değişecek Yeni modelin en önemli özelliklerinden biri, yardım tutarının her hane için aynı olmaması olacak. Yapılacak gelir değerlendirmesinin ardından hanenin toplam kazancı belirlenecek ve bu tutar için belirlenen gelir eşiğiyle karşılaştırılacak. Geliri söz konusu seviyenin altında kalan ve gerekli şartları taşıyan hanelere, ortaya çıkan fark kadar destek verilmesi planlanıyor. Böylece sosyal yardım miktarının ailenin gerçek ekonomik durumuna göre şekillendirilmesi amaçlanıyor.

#3
Foto - Vatandaşlık maaşı müjdesi verildi!

Örneğin, tek başına yaşayan bir kişinin elde ettiği gelir belirlenen asgari seviyenin altında kalırsa, aradaki farkın kamu desteğiyle karşılanması gündeme gelebilecek.

#4
Foto - Vatandaşlık maaşı müjdesi verildi!

Amaç asgari gelir güvencesi sağlamak Sistemin temel hedefi, düşük gelirli hanelerin belirli bir gelir seviyesinin altına düşmesini önlemek ve ihtiyaç sahiplerine daha düzenli bir ekonomik destek sunmak. Mevcut sosyal yardım uygulamalarından farklı olarak yeni modelde, kişinin veya ailenin aldığı tek bir yardım kaleminden ziyade hanenin toplam gelir durumunun esas alınması planlanıyor.

#5
Foto - Vatandaşlık maaşı müjdesi verildi!

Ayrıntılar uygulamayla birlikte netleşecek Sistemin kimleri kapsayacağı, gelir hesaplamasının hangi kriterlere göre yapılacağı, destekten yararlanmak için hangi şartların aranacağı ve ödemelerin nasıl gerçekleştirileceği gibi detayların ilerleyen süreçte açıklığa kavuşması bekleniyor.

#6
Foto - Vatandaşlık maaşı müjdesi verildi!

Pilot uygulamaların ardından sistemin 2027 yılının başında Türkiye genelinde uygulanmasının planlandığı belirtilirken, nihai kapsam ve uygulama esaslarının yapılacak resmi düzenlemelerle kesinleşmesi bekleniyor.

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