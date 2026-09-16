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Balıkesir'de beyaz petrol bombası

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Balıkesir'de beyaz petrol bombası

Yurdun birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Balıkesir'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beyaz petrol arama çalışmaları başlıyor.

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Foto - Balıkesir'de beyaz petrol bombası

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Balıkesir’in Susurluk ilçesi sınırları içinde 5 adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak aranacak.

#2
Foto - Balıkesir'de beyaz petrol bombası

GMK Jeotermal Araştırma ve Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Okçugöl, Ümiteli, Kepekler ve Beyköy Mahalleleri sınırlarında jeotermal kaynak arama çalışmaları yürütülmesi planlanıyor.

#3
Foto - Balıkesir'de beyaz petrol bombası

Yaklaşık 99 milyon TL değerindeki proje kapsamında ARA.10.00.2023.JEO.5 ruhsat ve 3438382 erişim numaralı sahada sondaj yöntemi ile 5 adet jeotermal kaynak arama faaliyeti yürütülecek. Herbir sondaj alanında en fazla 750 metre derinlikte sondaj yapılacak.

#4
Foto - Balıkesir'de beyaz petrol bombası

Sondaj çalışmaları ile, ilgili mevzuat kapsamında, yer altının jeolojik ve tektonik özellikleri hakkında bilimsel veriler elde edilecek, jeotermal akışkanın kimyasal ve fiziksel özellikleri belirlenecektir. Elde edilen sıcaklık, debi ve diğer teknik veriler doğrultusunda kuyunun gelecekteki kullanım potansiyeli de değerlendirilecek. 

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