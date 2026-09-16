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Belçika bombası olamadı: İtalyanlar bayram ediyor! 'Transfer başyapıtı Lukaku'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Belçika bombası olamadı: İtalyanlar bayram ediyor! 'Transfer başyapıtı Lukaku'

Fenerbahçe'de Lukaku şaşkınlığı yaşanıyor.

#1
Foto - Belçika bombası olamadı: İtalyanlar bayram ediyor! 'Transfer başyapıtı Lukaku'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, Türkiye kariyerine iyi başlamadı. Golcü oyuncunun performansı, sarı-lacivertlilerin gol sorununu çözmekten şimdilik çok uzak olduğu görülüyor. İtalya'da ise bu transferin satıcı konumundaki Napoli açısından çok büyük bir başarı olduğu konuşuluyor.

#2
Foto - Belçika bombası olamadı: İtalyanlar bayram ediyor! 'Transfer başyapıtı Lukaku'

İtalyan basını, Napoli’nin yaz transfer döneminde Belçikalı golcü Romelu Lukaku’yu Fenerbahçe’ye göndermesini adeta bir yönetim başarısı olarak nitelendirdi.

#3
Foto - Belçika bombası olamadı: İtalyanlar bayram ediyor! 'Transfer başyapıtı Lukaku'

Napoli taraftarları ve spor camiası, tecrübeli santrforun yüksek maliyetinden ve düşen performansından kurtulmayı kutlarken, Lukaku'nun Türkiye macerasındaki etkisiz görüntüsü İtalya'da geniş yankı buldu.

#4
Foto - Belçika bombası olamadı: İtalyanlar bayram ediyor! 'Transfer başyapıtı Lukaku'

Arena Napoli'de yer alan analizde Napoli'nin, performans olarak gerileyen oyuncuyu 6 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Fenerbahçe'ye satıp milyonlarca Euro’luk maaş yükünden kurtulması "küçük bir transfer başyapıtı" ve "mucize" olarak yorumlandı.

#5
Foto - Belçika bombası olamadı: İtalyanlar bayram ediyor! 'Transfer başyapıtı Lukaku'

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna’nın yaz döneminde imza attığı en kritik hamlelerden biri Romelu Lukaku’nun satışı olduğu savunuldu.

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