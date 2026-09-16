Belçika bombası olamadı: İtalyanlar bayram ediyor! 'Transfer başyapıtı Lukaku'
Fenerbahçe'de Lukaku şaşkınlığı yaşanıyor.
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Fenerbahçe'de Lukaku şaşkınlığı yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, Türkiye kariyerine iyi başlamadı. Golcü oyuncunun performansı, sarı-lacivertlilerin gol sorununu çözmekten şimdilik çok uzak olduğu görülüyor. İtalya'da ise bu transferin satıcı konumundaki Napoli açısından çok büyük bir başarı olduğu konuşuluyor.
İtalyan basını, Napoli’nin yaz transfer döneminde Belçikalı golcü Romelu Lukaku’yu Fenerbahçe’ye göndermesini adeta bir yönetim başarısı olarak nitelendirdi.
Napoli taraftarları ve spor camiası, tecrübeli santrforun yüksek maliyetinden ve düşen performansından kurtulmayı kutlarken, Lukaku'nun Türkiye macerasındaki etkisiz görüntüsü İtalya'da geniş yankı buldu.
Arena Napoli'de yer alan analizde Napoli'nin, performans olarak gerileyen oyuncuyu 6 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Fenerbahçe'ye satıp milyonlarca Euro’luk maaş yükünden kurtulması "küçük bir transfer başyapıtı" ve "mucize" olarak yorumlandı.
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna’nın yaz döneminde imza attığı en kritik hamlelerden biri Romelu Lukaku’nun satışı olduğu savunuldu.
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