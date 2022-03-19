The Guardian açıkladı! Yemeği sakın böyle yemeyin

ÇALIŞMANIN SONUÇLARI Çalışmanın başlangıcında hızlı bir şekilde yediklerini söyleyenlerin çalışmanın başlangıcında obez olma olasılığı daha yüksekti: Hızlı yediklerini söyleyenlerin %44,8'i obezdi. Normal hızda yediklerini söyleyenlerin %29,6'sı obez. Yavaş yediklerini söyleyenlerin %21,5'i obezdi. Hızlı yiyenlerin çoğunluğu erkek idi ve yatmadan 2 saat içinde akşam yemeği yemeye daha yatkınlardı. Araştırmadaki çok az insan bu süreçte hızlı yemekten yavaş yemeğe geçmiştir, bu nedenle önerilen yavaş yeme önerileri sadece teoriktir. İnsanların daha yavaş yemek yemeye ya da yeme hızını değiştirmenin ne kadar kolay olduğu söylenirse de ne derece kilo vereceğini net olarak bilmiyoruz. Yine de, yavaş bir şekilde yemek yiyerek kalori alımını azaltabileceğimiz düşünülmekte, çünkü yavaş yer iken giden sinyalleri beynin tanımlaması için zamanımız var, dolayısıyla eğer ki daha az yemek ile kilo vermeye çalışıyorsanız, sağlıklı bir vucüt ağırlığını sağlamak için yediklerinizin kalorisi ile birlikte daha yavaş yemek de kilo kontrolünde yardımcı olabilir.