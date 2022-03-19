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The Guardian açıkladı! Yemeği sakın böyle yemeyin

2022-03-19 10:37:55
The Guardian açıkladı! Yemeği sakın böyle yemeyin

The Guardian dergisi obezite ve yeme şekli arasındaki bağlantıyı ölçen bir araştırma yayımladı. İşte çarpıcı detaylar... Hızlı yiyenlerin kilolu oldukları ortaya çıktı. İşte araştırma ve sonuçları...

#1
Foto - YAVAŞ YEMEK DAHA AZ YEMEK DEMEK Mİ? Varsayımsal olarak, daha yavaş yemek yemenin daha az yemeğe yol açabileceği durumu vardır. Uzmanlar, hızlı bir şekilde yediğimiz zaman, bedenlerimizin, doyduğumuzda hormonal değişiklikleri kaydetmek için zamanlarının olmadığını söylüyorlar.

YAVAŞ YEMEK DAHA AZ YEMEK DEMEK Mİ? Varsayımsal olarak, daha yavaş yemek yemenin daha az yemeğe yol açabileceği durumu vardır. Uzmanlar, hızlı bir şekilde yediğimiz zaman, bedenlerimizin, doyduğumuzda hormonal değişiklikleri kaydetmek için zamanlarının olmadığını söylüyorlar.

#2
Foto - 15-20 DAKİKADA GİDİYOR Yavaş yemeyi davranış haline getirmek için uymamız gereken kurallar. Yavaş yemek yerken nelere dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenmedeki en önemli davranış değişikliği yavaş yemektir. Mideden beyine doydum sinyali yaklaşık 15-20 dakikada gitmektedir. Bu süre içinde hızlı besin tüketimi alınan besin ve dolayısıyla da kalori miktarını artıracaktır. Bununla beraber besin tüketiminin fazla olması kan şekerinin hızla yükselip kısa bir zaman sonra yeniden düşmeye başlamasına ve açlık hissiyle beraber yine fazlasıyla bir besin tüketimi olmasına neden olabilmektedir. Bu kısır döngü bu şekilde devam etmektedir.

15-20 DAKİKADA GİDİYOR Yavaş yemeyi davranış haline getirmek için uymamız gereken kurallar. Yavaş yemek yerken nelere dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenmedeki en önemli davranış değişikliği yavaş yemektir. Mideden beyine doydum sinyali yaklaşık 15-20 dakikada gitmektedir. Bu süre içinde hızlı besin tüketimi alınan besin ve dolayısıyla da kalori miktarını artıracaktır. Bununla beraber besin tüketiminin fazla olması kan şekerinin hızla yükselip kısa bir zaman sonra yeniden düşmeye başlamasına ve açlık hissiyle beraber yine fazlasıyla bir besin tüketimi olmasına neden olabilmektedir. Bu kısır döngü bu şekilde devam etmektedir.

#3
Foto - ÇALIŞMANIN SONUÇLARI Çalışmanın başlangıcında hızlı bir şekilde yediklerini söyleyenlerin çalışmanın başlangıcında obez olma olasılığı daha yüksekti: Hızlı yediklerini söyleyenlerin %44,8'i obezdi. Normal hızda yediklerini söyleyenlerin %29,6'sı obez. Yavaş yediklerini söyleyenlerin %21,5'i obezdi. Hızlı yiyenlerin çoğunluğu erkek idi ve yatmadan 2 saat içinde akşam yemeği yemeye daha yatkınlardı. Araştırmadaki çok az insan bu süreçte hızlı yemekten yavaş yemeğe geçmiştir, bu nedenle önerilen yavaş yeme önerileri sadece teoriktir. İnsanların daha yavaş yemek yemeye ya da yeme hızını değiştirmenin ne kadar kolay olduğu söylenirse de ne derece kilo vereceğini net olarak bilmiyoruz. Yine de, yavaş bir şekilde yemek yiyerek kalori alımını azaltabileceğimiz düşünülmekte, çünkü yavaş yer iken giden sinyalleri beynin tanımlaması için zamanımız var, dolayısıyla eğer ki daha az yemek ile kilo vermeye çalışıyorsanız, sağlıklı bir vucüt ağırlığını sağlamak için yediklerinizin kalorisi ile birlikte daha yavaş yemek de kilo kontrolünde yardımcı olabilir.

ÇALIŞMANIN SONUÇLARI Çalışmanın başlangıcında hızlı bir şekilde yediklerini söyleyenlerin çalışmanın başlangıcında obez olma olasılığı daha yüksekti: Hızlı yediklerini söyleyenlerin %44,8'i obezdi. Normal hızda yediklerini söyleyenlerin %29,6'sı obez. Yavaş yediklerini söyleyenlerin %21,5'i obezdi. Hızlı yiyenlerin çoğunluğu erkek idi ve yatmadan 2 saat içinde akşam yemeği yemeye daha yatkınlardı. Araştırmadaki çok az insan bu süreçte hızlı yemekten yavaş yemeğe geçmiştir, bu nedenle önerilen yavaş yeme önerileri sadece teoriktir. İnsanların daha yavaş yemek yemeye ya da yeme hızını değiştirmenin ne kadar kolay olduğu söylenirse de ne derece kilo vereceğini net olarak bilmiyoruz. Yine de, yavaş bir şekilde yemek yiyerek kalori alımını azaltabileceğimiz düşünülmekte, çünkü yavaş yer iken giden sinyalleri beynin tanımlaması için zamanımız var, dolayısıyla eğer ki daha az yemek ile kilo vermeye çalışıyorsanız, sağlıklı bir vucüt ağırlığını sağlamak için yediklerinizin kalorisi ile birlikte daha yavaş yemek de kilo kontrolünde yardımcı olabilir.

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