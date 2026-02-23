  • İSTANBUL
Herkes 'neler oluyor?' dedi: Telefonlara gönderilen gizemli Farsça SMS'in sırrı çözüldü
Herkes 'neler oluyor?' dedi: Telefonlara gönderilen gizemli Farsça SMS'in sırrı çözüldü

Ortadoğu'da gerilim fırtınası devam ederken binlerce telefona gönderilen SMS tüm ülkede paniğe neden oldu.

#1
Foto - Herkes 'neler oluyor?' dedi: Telefonlara gönderilen gizemli Farsça SMS'in sırrı çözüldü

ABD-İran hattında tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Herkes 'neler oluyor?' dedi: Telefonlara gönderilen gizemli Farsça SMS'in sırrı çözüldü

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir numaradan birçok telefon kullanıcısına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili SMS geldi.

#3
Foto - Herkes 'neler oluyor?' dedi: Telefonlara gönderilen gizemli Farsça SMS'in sırrı çözüldü

Telefonlara gönderilen kısa mesaj kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ülke genelinde paniğe neden oldu.

#4
Foto - Herkes 'neler oluyor?' dedi: Telefonlara gönderilen gizemli Farsça SMS'in sırrı çözüldü

Reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu gönderilen SMS’de "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." ifadeleri yer alırken, kısa mesajın 50 bin aboneye iletildiği ortaya çıktı.

#5
Foto - Herkes 'neler oluyor?' dedi: Telefonlara gönderilen gizemli Farsça SMS'in sırrı çözüldü

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

