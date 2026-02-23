Herkes 'neler oluyor?' dedi: Telefonlara gönderilen gizemli Farsça SMS'in sırrı çözüldü
Ortadoğu'da gerilim fırtınası devam ederken binlerce telefona gönderilen SMS tüm ülkede paniğe neden oldu.
Ortadoğu'da gerilim fırtınası devam ederken binlerce telefona gönderilen SMS tüm ülkede paniğe neden oldu.
ABD-İran hattında tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir numaradan birçok telefon kullanıcısına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili SMS geldi.
Telefonlara gönderilen kısa mesaj kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ülke genelinde paniğe neden oldu.
Reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu gönderilen SMS’de "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." ifadeleri yer alırken, kısa mesajın 50 bin aboneye iletildiği ortaya çıktı.
KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23