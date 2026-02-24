  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Türk Sungur’a rakip güç sahaya iniyor: 968 Mistral Füzesi yolda
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk Sungur’a rakip güç sahaya iniyor: 968 Mistral Füzesi yolda

Dünyanın birçok noktasında yaşanan çatışma ortamı ülkeleri savunma alanında yatırım yapmaya itiyor. Son olarak 968 adet füze siparişi verildi.

#1
Foto - Türk Sungur’a rakip güç sahaya iniyor: 968 Mistral Füzesi yolda

Star'da yer alan habere göre, Macaristan'ın, Fransız yapımı Mistral füzelerden toplam 968 adet satın alacağı ve bunun için yaklaşık 690 milyon dolar ödeyeceği ileri sürüldü.

#2
Foto - Türk Sungur’a rakip güç sahaya iniyor: 968 Mistral Füzesi yolda

Fransa, Belçika, Kıbrıs, Estonya ve Macaristan arasında 2023'te ortak bir niyet mektubu imzalanarak, bu ülkelerin birlikte Mistral tipi hava savunma füzeleri tedarik etmeyi planladığı açıklandı. Bu girişim, AB ve Avrupa içinde ortak askeri tedarik ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

#3
Foto - Türk Sungur’a rakip güç sahaya iniyor: 968 Mistral Füzesi yolda

Sosyal medya ve bazı yerel kaynaklarda Macaristan'ın toplamda 968 adet Mistral füzesi alacağı ve bunun için 690 milyon dolar ödeyeceği iddiaları dolaşıma sokuldu.

#4
Foto - Türk Sungur’a rakip güç sahaya iniyor: 968 Mistral Füzesi yolda

Bu iddia sosyal medyada ve bazı çevrelerde dolaşsa da şu ana kadar uluslararası haber ajansları ya da resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış detaylı bir sözleşme ya da satın alma rakamı (968 adet / 690 milyon dolar) açıklanmadı.

#5
Foto - Türk Sungur’a rakip güç sahaya iniyor: 968 Mistral Füzesi yolda

Aynı şekilde Fransız savunma satın alma ajansı DGA tarafından ortak tedarik projeleri kapsamında genel çerçeve açıklamaları yapılsa da, Macaristan özelinde bu kadar büyük bir adet ve tutar bilgisi resmi olarak kamuoyuna duyurulmadı.

#6
Foto - Türk Sungur’a rakip güç sahaya iniyor: 968 Mistral Füzesi yolda

Avrupa'da hava savunma kapasitesini güçlendirme çabaları artıyor. Mistral tipi sistemler, kısa menzilli tehditleri engellemeye yönelik taşınabilir füzeler sunuyor. Ortak tedarik girişimleri, Avrupa Birliği ve savunma pazarındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. İddia edildiği gibi 968 adet ve 690 milyon dolarlık bir "Mistral füzesi" alımı olursa bölgede kartlar yeniden dağıtılabilir.

