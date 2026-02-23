Rusya Araştırmaları Enstitüsü duyurdu: Türkiye S-400'leri oraya yolluyor
Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin envanterinde bulunan Rus S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi
Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini yurt dışındaki üslerinden birine taşıyabileceği iddia edildi.
Askeri kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, söz konusu adımın Washington ile yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir formül olarak gündeme geldiği öne sürülüyor.
Türkiye’nin envanterinde bulunan S-400’lerin aktif kullanım yerine farklı bir ülkedeki Türk askeri varlığına konuşlandırılması seçeneğinin değerlendirildiği belirtiliyor.
Bilindiği üzere CAATSA kapsamında Türkiye’ye savunma sanayii alanında çeşitli yaptırımlar uygulanmış, iki ülke arasındaki savunma iş birliği önemli ölçüde etkilenmişti.
Ankara ise S-400 alımının ulusal güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini savunmuş ve sistemlerin egemenlik hakkı çerçevesinde tedarik edildiğini vurgulamıştı.
Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı. Ankara ile Washington arasındaki teknik ve siyasi görüşmelerin önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.
Öte yandan böyle bir adımın hem NATO içindeki dengeler hem de Türkiye’nin Rusya ile savunma ilişkileri açısından yeni tartışmaları beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.
