Gündem
Rusya Araştırmaları Enstitüsü duyurdu: Türkiye S-400'leri oraya yolluyor
Rusya Araştırmaları Enstitüsü duyurdu: Türkiye S-400'leri oraya yolluyor

Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin envanterinde bulunan Rus S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi

Foto - Rusya Araştırmaları Enstitüsü duyurdu: Türkiye S-400'leri oraya yolluyor

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini yurt dışındaki üslerinden birine taşıyabileceği iddia edildi.

Foto - Rusya Araştırmaları Enstitüsü duyurdu: Türkiye S-400'leri oraya yolluyor

Askeri kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, söz konusu adımın Washington ile yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir formül olarak gündeme geldiği öne sürülüyor.

Foto - Rusya Araştırmaları Enstitüsü duyurdu: Türkiye S-400'leri oraya yolluyor

Türkiye’nin envanterinde bulunan S-400’lerin aktif kullanım yerine farklı bir ülkedeki Türk askeri varlığına konuşlandırılması seçeneğinin değerlendirildiği belirtiliyor.

Foto - Rusya Araştırmaları Enstitüsü duyurdu: Türkiye S-400'leri oraya yolluyor

Bilindiği üzere CAATSA kapsamında Türkiye’ye savunma sanayii alanında çeşitli yaptırımlar uygulanmış, iki ülke arasındaki savunma iş birliği önemli ölçüde etkilenmişti.

Foto - Rusya Araştırmaları Enstitüsü duyurdu: Türkiye S-400'leri oraya yolluyor

Ankara ise S-400 alımının ulusal güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini savunmuş ve sistemlerin egemenlik hakkı çerçevesinde tedarik edildiğini vurgulamıştı.

Foto - Rusya Araştırmaları Enstitüsü duyurdu: Türkiye S-400'leri oraya yolluyor

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı. Ankara ile Washington arasındaki teknik ve siyasi görüşmelerin önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.

Foto - Rusya Araştırmaları Enstitüsü duyurdu: Türkiye S-400'leri oraya yolluyor

Öte yandan böyle bir adımın hem NATO içindeki dengeler hem de Türkiye’nin Rusya ile savunma ilişkileri açısından yeni tartışmaları beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.

Murat

Evet mesela Suriyede kurulacak 1 askeri ussumuz icin gerekli olabilir. Guneydeki kopek fazla ulumaz o zaman.
