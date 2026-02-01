  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
18
Yeniakit Publisher
Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

Türkiye'nin köy haritasında yer alan en tuhaf isimli köyler ortaya çıktı...

#1
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

Öyle köy isimleri var ki, tabelayı görenler gözlerine inanamıyor...

#2
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KISA VE EN TUHAF İSİMLİ KÖYLERİ..

#3
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

EN TUHAF İSİMLİ KÖYLER

#4
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

PANİK KÖYÜ: IĞDIR MERKEZ

#5
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

GAİPLER KÖYÜ: KÜTAHYA / ŞAPHANE

#6
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

SİNEK KÖYÜ: SİVAS / İMRANLI

#7
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

DONDURMA KÖYÜ: ÇANAKKALE / ÇAN

#8
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

ÜRKÜT KÖYÜ: AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI

#9
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

ÇİLEHANE KÖYÜ: KARS / KAĞIZMAN

#10
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

KAYGILI KÖYÜ : YOZGAT / ŞEFAATLİ

#11
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

EN KISA İSİMLİ KÖYLER

#12
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

DUT KÖYÜ: (ADIYAMAN)

#13
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

ECE KÖYÜ: (BİLECİK)

#14
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

OYA KÖYÜ: (SİİRT)

#15
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

EFE KÖYÜ: (AFYONKARAHİSAR)

#16
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

BÜK KÖYÜ: (ZONGULDAK)

#17
Foto - Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!

GEÇ KÖYÜ: (ARDAHAN)/ derleyen: haber7

