Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri!
Türkiye'nin köy haritasında yer alan en tuhaf isimli köyler ortaya çıktı...
Öyle köy isimleri var ki, tabelayı görenler gözlerine inanamıyor...
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KISA VE EN TUHAF İSİMLİ KÖYLERİ..
EN TUHAF İSİMLİ KÖYLER
PANİK KÖYÜ: IĞDIR MERKEZ
GAİPLER KÖYÜ: KÜTAHYA / ŞAPHANE
SİNEK KÖYÜ: SİVAS / İMRANLI
DONDURMA KÖYÜ: ÇANAKKALE / ÇAN
ÜRKÜT KÖYÜ: AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI
ÇİLEHANE KÖYÜ: KARS / KAĞIZMAN
KAYGILI KÖYÜ : YOZGAT / ŞEFAATLİ
EN KISA İSİMLİ KÖYLER
DUT KÖYÜ: (ADIYAMAN)
ECE KÖYÜ: (BİLECİK)
OYA KÖYÜ: (SİİRT)
EFE KÖYÜ: (AFYONKARAHİSAR)
BÜK KÖYÜ: (ZONGULDAK)
GEÇ KÖYÜ: (ARDAHAN)/ derleyen: haber7
