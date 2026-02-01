  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş? Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri! Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin! Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: “Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!” İşte İbn-i Sina’nın bin yıllık şifa reçetesinden 9 şifa ortaya saçılacak... Okan Buruk izin verecek mi? Kimse bu hamleyi beklemiyordu! O isim yolcu mu?
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Temizlik evimizin en büyük meselelerinden biridir ve eldiven takımı konusunda da hassasiyet göstermemiz gerekiyor algısını akıllara nakşetmemiz lazım...

#1
Foto - Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Temizlik sırasında eldiven kullanımı, çoğu kişi için hala tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Kimileri eldiveni vazgeçilmez bulurken, kimileri gereksiz olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlara göre temizlik ürünlerinde bulunan kimyasallar, cilt sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabiliyor. Bu nedenle bazı temizlik işlerinde eldiven kullanımı yalnızca tercih değil, gereklilik haline geliyor. Peki hangi durumlarda eldiven kullanmak bir zorunluluk?

#2
Foto - Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Temizlik sırasında eldiven kullanmak, cildinizi ve genel sağlığınızı korumada sandığınızdan çok daha büyük rol oynayabilir. Eldivenler, elleri tahriş eden ve kurutan kimyasallara karşı koruyucu bir bariyer oluşturarak temizlik sürecini daha güvenli, daha konforlu ve uzun vadede çok daha sürdürülebilir hale getirir.

#3
Foto - Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Evlerde kullanılan birçok temizlik ürünü; dezenfektanlar, yağ çözücüler, fırın spreyleri ve banyo temizleyicileri gibi güçlü kimyasallar içerir. Bu maddeler yüzeylerdeki kiri ve bakterileri yok etmek için etkili olsa da, tekrar eden temas halinde cilt için oldukça serttir.

#4
Foto - Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

"Doğal" veya "hassas ciltlere uygun" olan ürünler bile zamanla ellerin doğal yağ dengesini bozabilir. Özellikle sık temizlik yapanlar veya sıcak su kullananlar bu etkiyi daha yoğun hisseder.

#5
Foto - Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Eldivenler bu noktada cilt ile kimyasallar arasında koruyucu bir tabaka görevi görür. Kızarıklık, çatlama, kuruluk ve tahrişi büyük ölçüde azaltır. Uzun bir temizlikten sonra ellerinizin saatlerce gergin ve kaşıntılı hissetmesi, kimyasal temasın en yaygın sonucudur. Hassas cilt yapısı olanlar, egzama, sedef hastalığı veya temas alerjisi yaşayanlar için eldiven kullanımı yalnızca faydalı değil, çoğu zaman zorunludur. Basit bir eldiven, günler sürebilecek cilt tahrişinin önüne geçebilir.

#6
Foto - Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Hijyen açısından da eldiven önemli bir rol oynar. Tuvalet temizliği, çöp kovaları, evcil hayvan atıkları ve gıda kalıntılarıyla temas sırasında mikroplara doğrudan maruziyeti azaltır.

#7
Foto - Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Küf, yoğun kir veya dış mekan temizliği (çöp kutuları, balkon mobilyaları gibi) sırasında da eldiven, uzun süreli kimyasal temas riskini azaltır.

#8
Foto - Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Her temizlik işi eldiven gerektirmez. Hafif yüzey silme Toz alma Süpürme ve vakumlama Dolap düzenleme gibi işlemler çoğunlukla eldivensiz yapılabilir. Bu durumlarda temizlik sonrası en az 20 saniye sabunla el yıkamak yeterlidir.

#9
Foto - Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Bazı kişiler eldivenle temizlik yaparken yeterince rahat edemez veya el becerisinin azaldığını hisseder. Sabah'a göre; Eldiven kullanımı sizi temizlikten soğutuyorsa, hafif işlerde tercih etmemeniz de kabul edilebilir.

#10
Foto - Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Eldivenler faydalı olsa da kusursuz değildir: Uzun süre takıldığında ellerin terlemesine neden olabilir Nem hapsolursa tahriş veya döküntü oluşabilir Uygun olmayan bedenler işleri zorlaştırabilir

#11
Foto - Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Yeniden kullanılabilir eldivenleri sabunlu suyla yıkayıp kurulayın. Eldiven çıkardıktan sonra yine el yıkamayı ihmal etmeyin Unutmayın: Eldiven, el yıkamanın yerine geçmez.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında karar verildi! İşte şimdi yandı
Gündem

Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında karar verildi! İşte şimdi yandı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Mika Raun Can hakkında karar verildi.
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
O ülke sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor
Ekonomi

O ülke sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor

Altın ve gümüşte yaşanan çok sert düşüşün ardından Çin'in yüklü alımları ise dikkatleri üzerine çekti.
Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok
Gündem

Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kütahya Valisi Musa Işın’ın yeni kurulan organize sanayi bölgesi için 20 bin işçiye ..
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün
Gündem

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami projesine yönelik itirazlar sürerken, Cuma namazında vatandaşların cami dışında saf tutmak zorund..
"Türkiye İslamlaşıyor" diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
Gündem

“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr.'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23