Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin!

Temizlik sırasında eldiven kullanımı, çoğu kişi için hala tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Kimileri eldiveni vazgeçilmez bulurken, kimileri gereksiz olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlara göre temizlik ürünlerinde bulunan kimyasallar, cilt sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabiliyor. Bu nedenle bazı temizlik işlerinde eldiven kullanımı yalnızca tercih değil, gereklilik haline geliyor. Peki hangi durumlarda eldiven kullanmak bir zorunluluk?