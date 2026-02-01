  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek
Selma Savcı

Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek

Ünlü şef Danilo Zanna İtalyan oluşunun etkisiyle pizzanın püf noktalarını tek tek açıkladı.

#1
Foto - Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek

Ünlü şef Danilo Zanna, pizza hamurunun lezzetini belirleyen en kritik noktanın suyun kontrollü şekilde eklenmesi olduğunu vurguluyor. Kendi dijital platformlarında takipçileriyle tariflerini paylaşan Zanna'nın pizza hamuru ve sosuna dair püf noktaları, evde pizza yapmak isteyenler için yol gösteriyor. İşte usta şeften pizza hamuru tarifi…

#2
Foto - Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek

İtalyan mutfağının tanınan isimlerinden Şef Danilo Zanna, evde pizza yapmak isteyenler için hazırladığı tarifte hamurun doğru kıvamına dikkat çekiyor.

#3
Foto - Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek

Zanna'ya göre pizza hamurunda suyun yavaş yavaş eklenmesi, hamurun dokusunu ve pişme kalitesini doğrudan etkiliyor. Şefin kendi kanalında paylaştığı pizza hamuru ve sos tarifleri, pratik anlatımı ve temel malzemeleriyle öne çıkıyor.

#4
Foto - Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek

Kendi kanalından takipçilerine tarifler veren Danilo Zanna'nın pizza tarifini sizler için derledik. İşte pizza hamuru tarifi ve malzemeleri...

#5
Foto - Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek

PİZZA HAMURU MALZEMELER 1 gram maya Biraz soğuk su Un Çok az bal Çok az tuz

#6
Foto - Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek

Önce mayayı suyla eritin. Balı ekleyin. Ardından unu ekleyin. Yavaş yavaş su ekleyin. Çok az tuzu ekleyin. Hamur ilk sıvılaşacak, sonra sertleşecek. Pizzanın püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek. Ardından hamuru mayalandırın. Hamur için kapaklı bir kap kullanın ya da streçleyin. Streçe minik delikler açın.

#7
Foto - Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek

2 saat bekletin. Elinize hafif yağ sürerek tezgâh üzerinde bir kere daha yoğurun. Hafif sıvı bir hamur olmalı. Bir tepsiye koyun ve yarım saat tepside bekletin. Mayalandırma işlemi bitti. Tezgâha hafif un serpiştirin. Hamur üzerine de çok az un serpiştirin. Hamuru elinizle açın. Tepsiye yerleştirin.

#8
Foto - Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek

Salça pizzaya uygun değil, kurutuyor. Çok fazla su pizzayı kabartmıyor. Kullanılması gereken iki şey var. Doğranmış domates veya soyulmuş domates kullanabilirsiniz. Çiğ domatesleri çatalla ezin. Ardından tuz ve zeytinyağı ekleyin.

#9
Foto - Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek

İsteğe göre sarımsak ve karabiber de eklenebilir. PİZZAYA NE KOYULUR? Damak zevkinize göre her şey ekleyebilirsiniz. Fakat bu pizza 10 dakikada pişiyor. Sosis ve sucuk gibi şeyler çiğ kalabilir. Bu yüzden çabuk pişen şeyler daha güzel olur.

