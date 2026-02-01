  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş? Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri! Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin! Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: “Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!” İşte İbn-i Sina’nın bin yıllık şifa reçetesinden 9 şifa ortaya saçılacak... Okan Buruk izin verecek mi? Kimse bu hamleyi beklemiyordu! O isim yolcu mu?
Spor
8
Yeniakit Publisher
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip etti. Saran, kendisine sorulan transfer sorusuna ise ilginç bir cevap verdi.

#1
Foto - Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip ederek sarı-lacivertli sporculara destek verdi.

#2
Foto - Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap

Saran, Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda final müsabakalarıyla devam eden şampiyonada mücadele veren Fenerbahçeli sporcuları izlemek ve desteklemek amacıyla salona geldi.

#3
Foto - Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap

Madalya alan Fenerbahçeli sporcularla hatıra fotoğrafı çekilen ve onları tebrik eden Saran, sporculara madalya takdimi de yaptı.

#4
Foto - Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap

Saran, basın mensuplarına, yetenekli gençlerin yanında olmak için bugün şampiyonaya geldiklerini söyledi.

#5
Foto - Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap

Organizasyonda kadın ve erkeklerde 40 müsabakanın 33'ünde madalya aldıklarını aktaran Saran, "Gurur duyuyoruz onlarla ve burada olmak bana enerji veriyor. Onları seviyoruz. İyi ki varlar. Dünyada bizim kadar olimpiyatlara sporcu veren spor kulübü yok. Bu da bizim büyüklüğümüz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımız iyi ki var. Onları seviyorum. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

#6
Foto - Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap

Basın mensuplarının futbol takımının transfer çalışmalarıyla ilgili bir gelişme olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine Saran, "Konu bugün boks." ifadesini kullandı.

#7
Foto - Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Saran'a plaket takdim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında karar verildi! İşte şimdi yandı
Gündem

Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında karar verildi! İşte şimdi yandı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Mika Raun Can hakkında karar verildi.
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
O ülke sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor
Ekonomi

O ülke sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor

Altın ve gümüşte yaşanan çok sert düşüşün ardından Çin'in yüklü alımları ise dikkatleri üzerine çekti.
Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok
Gündem

Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kütahya Valisi Musa Işın’ın yeni kurulan organize sanayi bölgesi için 20 bin işçiye ..
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün
Gündem

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami projesine yönelik itirazlar sürerken, Cuma namazında vatandaşların cami dışında saf tutmak zorund..
"Türkiye İslamlaşıyor" diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
Gündem

“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr.'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23