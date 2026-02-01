Resmen duyuruldu: TOGG'un yeni rengi belli oldu!
Yerli ve milli otomobil TOGG'un yeni rengi resmen duyuruldu.
Yerli ve milli otomobil TOGG'un yeni rengi resmen duyuruldu.
Togg, Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerinden ilham aldığı renk serisine bir yenisini daha ekledi. Marka, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yeni rengi “Seyhan”ı tanıttı. Paylaşımda, Adana Çukurova’nın bereketli pamuk tarlalarına vurgu yapıldı.
Togg’un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Adana Çukurova’nın bereketli ovalarındaki pamuk tarlalarından ilham alan, Togg’un yeni rengi Seyhan ile tanışın."
Görselde, pamuk tarlaları fonunda sergilenen araç rengi, doğallık ve sadelik vurgusuyla dikkat çekti. Togg’un daha önce Anadolu’nun farklı coğrafyalarından ilham alarak oluşturduğu renk isimlendirmesine “Seyhan” da eklenmiş oldu./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23