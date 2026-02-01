  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Resmen duyuruldu: TOGG'un yeni rengi belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmen duyuruldu: TOGG'un yeni rengi belli oldu!

Yerli ve milli otomobil TOGG'un yeni rengi resmen duyuruldu.

1
#1
Foto - Resmen duyuruldu: TOGG'un yeni rengi belli oldu!

Togg, Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerinden ilham aldığı renk serisine bir yenisini daha ekledi. Marka, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yeni rengi “Seyhan”ı tanıttı. Paylaşımda, Adana Çukurova’nın bereketli pamuk tarlalarına vurgu yapıldı.

#2
Foto - Resmen duyuruldu: TOGG'un yeni rengi belli oldu!

Togg’un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

#3
Foto - Resmen duyuruldu: TOGG'un yeni rengi belli oldu!

"Adana Çukurova’nın bereketli ovalarındaki pamuk tarlalarından ilham alan, Togg’un yeni rengi Seyhan ile tanışın."

#4
Foto - Resmen duyuruldu: TOGG'un yeni rengi belli oldu!

Görselde, pamuk tarlaları fonunda sergilenen araç rengi, doğallık ve sadelik vurgusuyla dikkat çekti. Togg’un daha önce Anadolu’nun farklı coğrafyalarından ilham alarak oluşturduğu renk isimlendirmesine “Seyhan” da eklenmiş oldu./ kaynak: haber7

Yorumlar

Meteor

Heykelciler Tesla almaya devam etsinlerrr
