Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var
Galatasaray'ın uzun süredir izlediği Mandela Keita'nın bu akşam Parma'nın Juventus'la oynayacağı maçta 11'de sahaya çıkması bekeniyor.
Bu akşam oynanacak Kayserispor maçı öncesinde bitmeyen defansif 8 numara transferi Başkan Dursun Özbek'in keyfini kaçıracak... çünkü Galatasaray taraftarı aylardır beklenen oyuncu gelmediği için Süper Lig maçında yönetime tepkilerini gösterebilir.
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Parma’dan Mandela Keita yeniden konuşulmaya başlandı. İlgi iddialarına rağmen İtalya'dan gelen haberler pek iç açıcı değil.
Keita’nın bu akşam oynanacak Juventus maçında ilk 11’de başlaması bekleniyor. 2-3 gün önce Mandela adı Fiorentina ile de adı anıldı. 22 yaşındaki oyuncu için Parma yönetimi, "kesinlikle satmayı düşünmediklerini" açıkladı.
Mandela Keita sadece futboluyla değil, hayata bakış açısı ve insani değerleriyle de tam bir örnek figür. Kendisiyle barışık karakteriyle tanınan genç oyuncu birkaç gün önce DAZN'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. - Takım arkadaşlarım gol atamadığım için benimle dalga geçiyorlar. Kardeşlerim de şut çekemediğimi söylüyor. Ama bir gün mutlaka gol atacağım; o gün için özel bir kutlamam bile hazır.
- Hayat böyle, birçok insan acı çekiyor. Oturup ağlayamam, devam etmeliyim. Kardeşlerime örnek olmalıyım; hayat kısa. - Sadece bir futbolcu olarak değil, büyük kalbe sahip güzel bir insan olarak hatırlanmak isterim. Mutlu bir insan olarak bilinmek benim için önemli.
