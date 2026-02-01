Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var

Mandela Keita sadece futboluyla değil, hayata bakış açısı ve insani değerleriyle de tam bir örnek figür. Kendisiyle barışık karakteriyle tanınan genç oyuncu birkaç gün önce DAZN'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. - Takım arkadaşlarım gol atamadığım için benimle dalga geçiyorlar. Kardeşlerim de şut çekemediğimi söylüyor. Ama bir gün mutlaka gol atacağım; o gün için özel bir kutlamam bile hazır.