  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş? Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var Sadettin Saran'dan transfer sorusuna ilginç cevap Tabelada görmeseniz inanmazsınız: İşte Türkiye'nin en tuhaf köy isimleri! Temizlik yaparken eldiven takmalı mısınız? İşte gerekli olduğu o anları unutmadan not edin! Şef Danilo Zanna'dan pizza hamuru tarifi! Püf noktası suyu yavaş yavaş eklemek Mansur Yavaş’ın çilesini bir nebze de olsa unutturacak! Ulaştırma Bakanından Ankara’ya yeni müjde İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: “Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!” İşte İbn-i Sina’nın bin yıllık şifa reçetesinden 9 şifa ortaya saçılacak... Okan Buruk izin verecek mi? Kimse bu hamleyi beklemiyordu! O isim yolcu mu?
Spor
6
Yeniakit Publisher
Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var

Galatasaray'ın uzun süredir izlediği Mandela Keita'nın bu akşam Parma'nın Juventus'la oynayacağı maçta 11'de sahaya çıkması bekeniyor.

#1
Foto - Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var

Bu akşam oynanacak Kayserispor maçı öncesinde bitmeyen defansif 8 numara transferi Başkan Dursun Özbek'in keyfini kaçıracak... çünkü Galatasaray taraftarı aylardır beklenen oyuncu gelmediği için Süper Lig maçında yönetime tepkilerini gösterebilir.

#2
Foto - Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Parma’dan Mandela Keita yeniden konuşulmaya başlandı. İlgi iddialarına rağmen İtalya'dan gelen haberler pek iç açıcı değil.

#3
Foto - Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var

Keita’nın bu akşam oynanacak Juventus maçında ilk 11’de başlaması bekleniyor. 2-3 gün önce Mandela adı Fiorentina ile de adı anıldı. 22 yaşındaki oyuncu için Parma yönetimi, "kesinlikle satmayı düşünmediklerini" açıkladı.

#4
Foto - Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var

Mandela Keita sadece futboluyla değil, hayata bakış açısı ve insani değerleriyle de tam bir örnek figür. Kendisiyle barışık karakteriyle tanınan genç oyuncu birkaç gün önce DAZN'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. - Takım arkadaşlarım gol atamadığım için benimle dalga geçiyorlar. Kardeşlerim de şut çekemediğimi söylüyor. Ama bir gün mutlaka gol atacağım; o gün için özel bir kutlamam bile hazır.

#5
Foto - Gelecek mi gelmeyecek mi derken... Mandela Keita Juventus maçında sahada! İtalya'dan haber var

- Hayat böyle, birçok insan acı çekiyor. Oturup ağlayamam, devam etmeliyim. Kardeşlerime örnek olmalıyım; hayat kısa. - Sadece bir futbolcu olarak değil, büyük kalbe sahip güzel bir insan olarak hatırlanmak isterim. Mutlu bir insan olarak bilinmek benim için önemli.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında karar verildi! İşte şimdi yandı
Gündem

Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında karar verildi! İşte şimdi yandı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Mika Raun Can hakkında karar verildi.
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
O ülke sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor
Ekonomi

O ülke sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor

Altın ve gümüşte yaşanan çok sert düşüşün ardından Çin'in yüklü alımları ise dikkatleri üzerine çekti.
Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok
Gündem

Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kütahya Valisi Musa Işın’ın yeni kurulan organize sanayi bölgesi için 20 bin işçiye ..
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün
Gündem

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami projesine yönelik itirazlar sürerken, Cuma namazında vatandaşların cami dışında saf tutmak zorund..
"Türkiye İslamlaşıyor" diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
Gündem

“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr.'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23