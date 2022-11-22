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Dünya
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Suriye Milli Ordusu harekete geçti

2022-11-22 17:59:17
Suriye Milli Ordusu harekete geçti

TSK'nın Pençe- Kılıç terör örgütünü bitirmeye yönelik operasyonu havada başarıyla devam ediyor.

#1
Foto - Suriye Milli Ordusu harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karadan da operasyon sinyalini vermesi SMO'yu harekete geçirdi.

#2
Foto - Suriye Milli Ordusu harekete geçti

Suriye Milli Ordusu (SMO), yaklaşık 1000 civarında mensubunun katılımıyla, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

#3
Foto - Suriye Milli Ordusu harekete geçti

Tatbikat, SMO bileşenlerinden Süleyman Şah Tümeni'ne mensup yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla yapıldı.

#4
Foto - Suriye Milli Ordusu harekete geçti

Gerçek mermiler kullanıldı Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'deki tatbikatta, belirlenen hedefler gerçek mermiler kullanılarak imha edildi.

#5
Foto - Suriye Milli Ordusu harekete geçti

Farklı cinste mühimmatlar da kullanıldı AA'nın haberine göre, havanlar, roketatarlar, ısı güdümlü füzeler ve uçaksavar mermilerinin de kullanıldığı tatbikatta, temsili olarak hazırlanan örgüt mevzileri SMO unsurlarınca hedef alındı.​​​​​​​

#6
Foto - Suriye Milli Ordusu harekete geçti

İşte tatbikattan görüntüler...

#7
Foto - Suriye Milli Ordusu harekete geçti

İşte tatbikattan görüntüler...

#8
Foto - Suriye Milli Ordusu harekete geçti

İşte tatbikattan görüntüler...

#9
Foto - Suriye Milli Ordusu harekete geçti

İşte tatbikattan görüntüler...

#10
Foto - Suriye Milli Ordusu harekete geçti

İşte tatbikattan görüntüler...

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