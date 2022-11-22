2022-11-22 17:59:17 Suriye Milli Ordusu harekete geçti
TSK'nın Pençe- Kılıç terör örgütünü bitirmeye yönelik operasyonu havada başarıyla devam ediyor.
TSK'nın Pençe- Kılıç terör örgütünü bitirmeye yönelik operasyonu havada başarıyla devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karadan da operasyon sinyalini vermesi SMO'yu harekete geçirdi.
Suriye Milli Ordusu (SMO), yaklaşık 1000 civarında mensubunun katılımıyla, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Tatbikat, SMO bileşenlerinden Süleyman Şah Tümeni'ne mensup yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla yapıldı.
Gerçek mermiler kullanıldı Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'deki tatbikatta, belirlenen hedefler gerçek mermiler kullanılarak imha edildi.
Farklı cinste mühimmatlar da kullanıldı AA'nın haberine göre, havanlar, roketatarlar, ısı güdümlü füzeler ve uçaksavar mermilerinin de kullanıldığı tatbikatta, temsili olarak hazırlanan örgüt mevzileri SMO unsurlarınca hedef alındı.
İşte tatbikattan görüntüler...
İşte tatbikattan görüntüler...
İşte tatbikattan görüntüler...
İşte tatbikattan görüntüler...
İşte tatbikattan görüntüler...
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