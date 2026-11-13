Geri adım attığı filan yok Milli Takım'ın aksine daha kötüyüz! Biraz da Sergen Yalçın yenilsin!

Aradaki tek fark; maçları kaybeden İtalyan bir teknik adam yerine yerli geldi. Sergen Yalçın'la 30 Haziran 2030'a kadar uzun süreli bir sözleşme imzalandı. 54 yaşındaki çalıştırıcının görevinde ne kadar kalacağını ise zaman gösterecek. Ancak ilerleyen zamanlarda daha iyi sonuçlar alacağız! Çünkü alt liglerde boy göstereceğiz!