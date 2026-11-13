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Geri adım attığı filan yok Milli Takım'ın aksine daha kötüyüz! Biraz da Sergen Yalçın yenilsin!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Geri adım attığı filan yok Milli Takım'ın aksine daha kötüyüz! Biraz da Sergen Yalçın yenilsin!

Sergen Yalçın'ın ilk maçında Milli Takım'ın yine sadece Arda Güler'e bel bağlaması gelecek adına kaygı verici bir durum oluşturdu.

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Foto - Geri adım attığı filan yok Milli Takım'ın aksine daha kötüyüz! Biraz da Sergen Yalçın yenilsin!

Dünya Kupası'ndaki hüsranın üzerine Uluslar Ligi'nde yenilgilere devam eden Milli Takım'da Montella gönderilmiş. Sergen Yalçın da ilk sınavında istikrarı bozmadı.

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Foto - Geri adım attığı filan yok Milli Takım'ın aksine daha kötüyüz! Biraz da Sergen Yalçın yenilsin!

Dünya Kupası'nda büyük bir hüsran yaşadık. Buna rağmen Teknik Direktör Montella ve ekibiyle yola devam edildi. Uluslar Ligi'nde üst üste gelen yenilgilerde de durum değişmedi. En sonunda ayrılık kararı alındı. Onun yerine Sergen Yalçın geldi. Milli Takım performansında "zerre" kıpırdama olmadı.

#3
Foto - Geri adım attığı filan yok Milli Takım'ın aksine daha kötüyüz! Biraz da Sergen Yalçın yenilsin!

Aradaki tek fark; maçları kaybeden İtalyan bir teknik adam yerine yerli geldi. Sergen Yalçın'la 30 Haziran 2030'a kadar uzun süreli bir sözleşme imzalandı. 54 yaşındaki çalıştırıcının görevinde ne kadar kalacağını ise zaman gösterecek. Ancak ilerleyen zamanlarda daha iyi sonuçlar alacağız! Çünkü alt liglerde boy göstereceğiz!

#4
Foto - Geri adım attığı filan yok Milli Takım'ın aksine daha kötüyüz! Biraz da Sergen Yalçın yenilsin!

A Ligi sonrasında güç bakımından daha alttaki bazı takımlarla karşılaşacağız.

#5
Foto - Geri adım attığı filan yok Milli Takım'ın aksine daha kötüyüz! Biraz da Sergen Yalçın yenilsin!

Onlara karşı gelebilecek galibiyetlerin ardından da "destan" tarzında yorumlar yapılacak. Türk futbolunda çok farklı bir dünya oluşturulacak yine muhtemelen...

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Yorumlar

HEDEF16

Sorunun temel kaynağı futbolcu rezervinin doğru kullanılmaması sırf üçbüyüklerde oynuyor diye o takımların bile ilk 11 oynatmadığı adamları örneğin Deniz Gül biz milli takımda oynatıyoruz şaçma değilmi bu ,milli takımın tamamen değişmesi iskelet olarak Arda ,Kenan gibi oyuncuların kalması gerekiyor, süper lig ve 1. lig karışımı taş gibi bir kadro oluşturulabilir, hatta tüm ligler taranıp yetenekli genç oyuncular çok rahatlıkla bulunur ama bunun için Türk futbolunun üçbüyükler denen şu hegomenyadan derhal kurtulması lazım yoksa 9-10 milyonluk ülkeler böyle içimizden geçmeye devam eder.

ALi

Arda ve Kenan gerisi bos
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