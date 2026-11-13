Geri adım attığı filan yok Milli Takım'ın aksine daha kötüyüz! Biraz da Sergen Yalçın yenilsin!
Sergen Yalçın'ın ilk maçında Milli Takım'ın yine sadece Arda Güler'e bel bağlaması gelecek adına kaygı verici bir durum oluşturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sergen Yalçın'ın ilk maçında Milli Takım'ın yine sadece Arda Güler'e bel bağlaması gelecek adına kaygı verici bir durum oluşturdu.
Dünya Kupası'ndaki hüsranın üzerine Uluslar Ligi'nde yenilgilere devam eden Milli Takım'da Montella gönderilmiş. Sergen Yalçın da ilk sınavında istikrarı bozmadı.
Dünya Kupası'nda büyük bir hüsran yaşadık. Buna rağmen Teknik Direktör Montella ve ekibiyle yola devam edildi. Uluslar Ligi'nde üst üste gelen yenilgilerde de durum değişmedi. En sonunda ayrılık kararı alındı. Onun yerine Sergen Yalçın geldi. Milli Takım performansında "zerre" kıpırdama olmadı.
Aradaki tek fark; maçları kaybeden İtalyan bir teknik adam yerine yerli geldi. Sergen Yalçın'la 30 Haziran 2030'a kadar uzun süreli bir sözleşme imzalandı. 54 yaşındaki çalıştırıcının görevinde ne kadar kalacağını ise zaman gösterecek. Ancak ilerleyen zamanlarda daha iyi sonuçlar alacağız! Çünkü alt liglerde boy göstereceğiz!
A Ligi sonrasında güç bakımından daha alttaki bazı takımlarla karşılaşacağız.
Onlara karşı gelebilecek galibiyetlerin ardından da "destan" tarzında yorumlar yapılacak. Türk futbolunda çok farklı bir dünya oluşturulacak yine muhtemelen...
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