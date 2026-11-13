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Müge Bayır’dan Sarıgül için ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi

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Müge Bayır’dan Sarıgül için ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Bayır, Mustafa Sarıgül'ün kendisini ve ablasını defalarca aradığını, korktuğu için telefonlara cevap vermek zorunda kaldığını öne sürdü. Sarıgül'ün kendisini üç kişi aracılığıyla defalarca evine akşam yemeğine davet ettiğini anlatan Bayır, bu yemek sonrası Sarıgül'ün aracısı Emin Eres tarafından kendisine yaklaşık 149 bin lira gönderildiğini ifade etti.

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Foto - Müge Bayır’dan Sarıgül için ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır’ın verdiği ek ifade ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül ailesine yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır’ın verdiği ek ifade ortaya çıktı.

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Foto - Müge Bayır’dan Sarıgül için ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi

Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Bayır, "Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül tarafımla irtibata geçerek çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradım. Aradığı telefon numaralarından birinin kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise sonu 62 62 idi. Mustafa Sarıgül’den korktuğum için telefonlarını açmak zorunda kaldım" dedi. Sarıgül ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Bayır, "Konuşmamızda ağlayarak biz ne durumda kaldık, neden böyle oldu dedi" ifadelerini kullandı.

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Foto - Müge Bayır’dan Sarıgül için ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi

Mustafa Sarıgül’ün araçları olduğunu belirttiği kişilerin kendisiyle iletişime geçtiğini öne süren Bayır, "Daha sonra ise Mustafa Sarıgül’ün aracıları olan Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres aracılığıyla tarafıma ulaştılar ve Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgileriyle aradıklarını söylediler" şeklinde konuştu.

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Foto - Müge Bayır’dan Sarıgül için ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi

Sarıgül’ün Etiler’de bulunan Platin Konutları’ndaki ikametine gittiğini belirten Bayır, "Daha sonra Mustafa Sarıgül’ün Etilerde bulunan Platin konutlarında bulunan ikametine gitti. Bu ikamet eden Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim. Daha sonra tarafıma Emin Eres tarafından gönderildi. Emin Eres tarafından tarafıma teslim edilen açılırken 149.000,00 TL civarında para gönderildi" dedi.

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Foto - Müge Bayır’dan Sarıgül için ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi

Sarıgül ve çevresindeki kişilerle yeniden iletişim kurduğu için pişman olduğunu ifade eden Bayır, "Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişimde bulunduğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığım dan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki Mustafa Sarıgül’ün ikametine ablam Gökcen Bayır gelmedi. Diyeceklerim bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulundu.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

149 BİN LİRALIK POŞET, AKŞAM YEMEĞİ VE CEVAP BEKLEYEN SORULAR! BU MİLLETİN VEKİLİ OLMAK BU KADAR MI KOLAY? Türkiye siyasetinde artık öyle iddialarla karşılaşıyoruz ki insan ister istemez şu soruyu soruyor: Bu memlekette milletin oyuyla Meclis'e gönderilenlerin taşıması gereken sorumluluk ne zaman hatırlanacak? Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmada yeni bir ek ifade ortaya çıktı. Daha önce gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır, savcılığa verdiği ek ifadede son derece dikkat çekici iddialarda bulundu. Bayır'ın anlatımına göre Sarıgül kendisini ve ablasını defalarca telefonla aradı. Kendisinin Sarıgül'den korktuğu için telefonlara cevap vermek zorunda kaldığını ileri sürdü. Ardından üç kişinin aracılık ettiğini, Sarıgül'ün kendisini Etiler'deki evine akşam yemeğine davet ettiğini ve bu görüşmenin sonrasında Emin Eres tarafından kendisine 149 bin lira gönderildiğini iddia etti. Şimdi bir dakika! Bir milletvekili hakkında böyle bir ifade ortaya çıkıyor. Telefon görüşmeleri, aracılar, evde akşam yemeği ve ardından 149 bin liralık para transferi iddiası... Bütün bunların tesadüf olduğunu söyleyip geçmek mümkün mü? Elbette hayır! Bunların her biri savcılık tarafından açıklığa kavuşturulması gereken ciddi sorular doğuruyor. Üstelik mesele yalnızca bir para transferi meselesi de değil. İfadesinde korktuğunu, defalarca arandığını ve para aldığı için pişmanlık duyduğunu söyleyen bir kişinin anlattıkları var. Bu iddiaların doğruluğu araştırılmalı, para transferinin amacı ve kaynağı ortaya çıkarılmalı, varsa telefon kayıtları ve diğer deliller incelenmelidir. Peki, kamuoyunun merak ettiği sorulara kim cevap verecek? 149 bin lira hangi amaçla gönderildi? Bu para neden bir aracı üzerinden ulaştırıldı? Akşam yemeği davetinin amacı neydi? İddia edilen telefon görüşmelerinde neler konuşuldu? Aracı olduğu belirtilen kişilerin bu olayla bağlantısı neydi? Bunlar sıradan sorular değil. Bunlar, milletin temsilcisi olma sorumluluğunu taşıyan bir isim hakkında cevap bekleyen sorular! Bir de işin siyasi sorumluluk tarafı var. Milletvekilliği, dokunulmazlık zırhının arkasına saklanarak kamuoyunun sorularından kaçma makamı değildir. Meclis koltuğu kişisel itibarın korunması için değil, milletin hakkını ve hukukunu temsil etmek için vardır. Siyasetçi, kendisi hakkında ortaya atılan ciddi iddialar karşısında susarak, konuyu başka gündemlerin arasına sıkıştırarak veya meseleyi siyasi polemiklere dönüştürerek sorumluluktan kurtulamaz. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, hangi makamda oturursa otursun aynı ölçü uygulanmalıdır. Burada kimseye peşinen suçlu demiyoruz. Fakat kimsenin de milletin aklıyla alay edercesine ciddi soruları cevapsız bırakma hakkı yoktur. Hele hele mesele çocuklara yönelik istismar iddialarına kadar uzanıyorsa, devletin ve yargının göstereceği hassasiyet çok daha büyük olmalıdır. Böyle bir dosyada hiçbir nüfuz, hiçbir siyasi bağlantı, hiçbir makam araştırmanın önüne geçmemelidir. Sarıgül'e de soruyoruz: Bu 149 bin lira meselesinin açıklaması nedir? Müge Bayır'ın anlattığı telefon görüşmeleri ve akşam yemeği daveti konusunda söyleyecekleriniz nelerdir? Bu soruların cevabı verilmelidir. Çünkü siyasetçinin itibarı, hakkında soru sorulmasını engellemekle değil, sorulara açık ve ikna edici cevaplar vermekle korunur. Unutulmasın: Milletin verdiği yetki, millete hesap vermekten kaçma yetkisi değildir. Bu ülkenin insanı artık makam sahiplerinden ayrıcalık değil, hesap verebilirlik bekliyor. 149 bin liralık iddianın üzeri örtülmemeli, bütün bağlantılar araştırılmalı ve gerçek neyse hiçbir ayrım gözetilmeden ortaya çıkarılmalıdır. Çünkü bu memleket kimsenin şahsi mülkü, Meclis de kimsenin dokunulmazlık konforu değildir!
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