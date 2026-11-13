Müge Bayır’dan Sarıgül için ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Bayır, Mustafa Sarıgül'ün kendisini ve ablasını defalarca aradığını, korktuğu için telefonlara cevap vermek zorunda kaldığını öne sürdü. Sarıgül'ün kendisini üç kişi aracılığıyla defalarca evine akşam yemeğine davet ettiğini anlatan Bayır, bu yemek sonrası Sarıgül'ün aracısı Emin Eres tarafından kendisine yaklaşık 149 bin lira gönderildiğini ifade etti.