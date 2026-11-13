Müge Bayır’dan Sarıgül için ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi

Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Bayır, "Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül tarafımla irtibata geçerek çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradım. Aradığı telefon numaralarından birinin kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise sonu 62 62 idi. Mustafa Sarıgül’den korktuğum için telefonlarını açmak zorunda kaldım" dedi. Sarıgül ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Bayır, "Konuşmamızda ağlayarak biz ne durumda kaldık, neden böyle oldu dedi" ifadelerini kullandı.