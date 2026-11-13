  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz Saatler süren trafik çilesi sona eriyor! Müjde verildi: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek Bunlar bambaşka elma! 7 elma 31 bin 500 liraya satıldı! Türk silahına Afrika'dan yoğun ilgi: ABD'li komutan Türk tüfeğini seçti Kimsenin haberi yok ama herkesin gözdesi oldu... Türk ayakkabısı, çizmeler: Kapış kapış gidiyor Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen! Müge Bayır’dan Sarıgül için ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi Geri adım attığı filan yok Milli Takım'ın aksine daha kötüyüz! Biraz da Sergen Yalçın yenilsin! Savvas Kalenteridis: Türkiye'nin geri adım attığı filan yok ama oraya doğru gidiyoruz İşte bu hiç beklenmiyordu: Leao Aston Villa'da yok: Peki ya Beşiktaş?
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen!

Kara para vurgunu, taciz, tecavüz ve istismar rezaletleri ayyuka çıkan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi hakkında cinsel istismar iddiasında bulunan eski yakın koruması Beşir Ömer Demir'e sert tepki gösterdi. "Madem böyle bir olay oldu niye gidip beni şikayet etmedi?" diyen Sarıgül, eski korumasının 150 bin dolar aldığını öne sürerek "İnsanın namusu, şerefi, haysiyeti parayla satın alınır mı?" ifadelerini kullandı. Her rezalette adı geçen, çocukları bile istismar ettiğine yönelik dosyalar ortaya çıkan Sarıgül’ün ‘ahlak, şeref ve haysiyetten’ dem vurması tam bir pişkinlik örneği olarak yorumlandı.

1
#1
Foto - Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen!

Hakkındaki "kara para aklama", "cinsel istismar" ve "taciz" iddialarıyla ilgili gazeteci Cihan Saraç'ın sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül, suçlamaları reddetti. Dokunulmazlığının kaldırılmasını kendisinin talep etmeyeceğini belirten Sarıgül, "Bunlar fasa fiso konular. Dokunulmazlığım kalkarsa benim de kendime göre bir savunma mekanizmam var" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen!

Mustafa Sarıgül hakkında ortaya atılan iddialar ve dokunulmazlığının kaldırılması tartışmaları sürerken gazeteci Cihan Saraç, Lider Haber yayınında Sarıgül ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Saraç'ın aktardığına göre Sarıgül, hakkındaki suçlamaları reddederken dokunulmazlığının kaldırılması için herhangi bir girişimde bulunmayacağını söyledi. Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ile oğulları Ömer ve Emir Sarıgül'ün de adlarının geçtiği soruşturmada, söz konusu kişilerin tutuklandığı ve Emir Sarıgül'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildiği öne sürüldü.

#3
Foto - Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen!

Gazeteci Cihan Saraç'ın "Ülkeden kaçacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Sarıgül, Türkiye'den ayrılma düşüncesinin bulunmadığını belirtti. Sarıgül, "Hayır. Kaçmayacağım, kaçmak gibi bir düşüncem yok. Erzincan'dayım, Erzincan'dan İstanbul'a geçiyorum" dedi. Hakkındaki cinsel taciz iddialarını da reddeden Sarıgül'ün, "Hiç kimseyle fiziksel bir temasım olmadı" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

#4
Foto - Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen!

Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül tarafından dile getirildiği belirtilen iddiaları da kabul etmedi. "Oğlumun açıklamalarını tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum" diyen Sarıgül, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı savunma yapacağını ifade etti. Dokunulmazlığının kaldırılması ihtimaline ilişkin konuşan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Bu konulardan dokunulmazlığım kalkmaz. Bunlar fasa fiso konular. Dokunulmazlığım kalkarsa benim de kendime göre bir savunma mekanizmam var. Televizyonlarda konuşulanlar var. Bunların altında kalmayacağım, gerekli cevabı vereceğim."

#5
Foto - Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen!

Dokunulmazlığının kaldırılmasını bizzat talep edip etmeyeceği de sorulan Sarıgül, böyle bir girişimde bulunmayacağını açıkladı. Sarıgül, "Hayır öyle bir şey yapmayacağım. Benim 32 yıldan beri dokunulmazlığım yoktu. Bunlar niye çıkmadı ortaya?" sözleriyle yanıt verdi.

#6
Foto - Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen!

Sarıgül, kendisi hakkında cinsel istismar iddiasında bulunduğu belirtilen eski yakın koruması Beşir Ömer Demir'in açıklamalarına da tepki gösterdi. Saraç'ın aktardığına göre Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Korumam terbiyesizlik yapmış. Madem böyle bir olay oldu niye gidip beni şikayet etmedi? 150 bin dolar almış, insanın namusu, şerefi, haysiyeti parayla satın alınır mı? O gün beni şikâyet etmiyor da emniyet sıkıştırınca kalkıp bu işe girişiyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

NAMUS VE ŞEREF DERSİ VERMEYE KALKAN MUSTAFA SARIGÜL! ÖNCE ŞU İDDİALARA CEVAP VER! Bazı insanlar vardır, söyledikleriyle yaptıkları arasındaki uçurum o kadar büyüktür ki insan hangi sözüne inanacağını şaşırır. Bir de utanmadan başkalarına namus, şeref ve haysiyet dersi vermeye kalkışanlar vardır. İşte Mustafa Sarıgül'ün son açıklamaları, tam da böyle bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında günlerdir kamuoyuna yansıyan iddialar var. Kara para aklama soruşturması, cinsel istismar ve taciz iddiaları, eski yakın korumasının savcılığa verdiği ifadeler... Bunlar öyle geçiştirilecek, birkaç öfkeli açıklamayla üzeri örtülecek meseleler değil. Üstelik eski yakın koruması Beşir Ömer Demir'in savcılık ifadesinde dile getirdiği iddialar son derece ağır. Sarıgül ise suçlamaları reddediyor ve eski korumasının 150 bin dolar aldığını öne sürerek şu soruyu soruyor: "İnsanın namusu, şerefi, haysiyeti parayla satın alınır mı?" İyi de Sayın Sarıgül, mesele tam da burada başlıyor! Madem namus, şeref ve haysiyet parayla satın alınamaz, o hâlde bu kadar ağır iddiaların muhatabı olduğunuzda neden önce iddiaların içeriğine açık ve doyurucu cevaplar vermek yerine, iddiayı ortaya atan kişinin para aldığına dikkat çekiyorsunuz? Bir insanın para almış olması, ileri sürdüğü her iddiayı kendiliğinden geçersiz kılar mı? Eğer 150 bin dolar ödendiği iddiası doğruysa bunun hangi amaçla, hangi koşullarda ve hangi belgelerle gerçekleştiği de açıklanmalıdır. Para iddiası, gerçeklerin üzerini örten bir perde olamaz. Bir de şu meşhur soru var: "Madem böyle bir olay oldu, niye gidip beni şikâyet etmedi?" Sayın Sarıgül, insan davranışlarını kendi bulunduğu makamdan ve sahip olduğu imkânlardan hareketle değerlendiremez. Bir çalışan, amiri konumundaki güçlü bir kişiyi neden hemen şikâyet edememiş olabilir? Korkmuş olabilir, çekinmiş olabilir, ailesini düşünmüş olabilir. Bunlar araştırılması gereken ihtimallerdir. Elbette bunların hiçbiri iddiaların doğruluğunu tek başına kanıtlamaz. Ama şikâyetin gecikmiş olması da iddiaları kendiliğinden çürütmez. Asıl mesele, savcılığın bütün bu iddiaları araştırması ve gerçekleri ortaya çıkarmasıdır. Daha da düşündürücü olan, Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmeyeceğini açıklaması ve hakkındaki konuları "fasa fiso" diye nitelendirmesidir. Madem kendinize güveniyorsunuz, madem hakkınızda ortaya atılanların tamamının asılsız olduğunu söylüyorsunuz, o zaman kamuoyunun zihnindeki soru işaretlerinin giderilmesine neden öncelik vermiyorsunuz? Milletvekilliği, hesap vermekten kaçınmanın değil, millete karşı sorumluluk taşımanın makamıdır. Dokunulmazlık da kimseye ayrıcalıklı bir hesap vermeme hakkı kazandırmamalıdır. Burada mesele Sarıgül'ün suçlu olup olmadığına peşinen karar vermek değildir. Mesele, bu kadar ciddi iddialar karşısında siyasetçinin nasıl bir tavır takındığıdır. Suçlamaları reddetmek elbette hakkıdır. Fakat reddetmek başka, kamuoyunun sorularını küçümsemek başkadır. Hele hele namus, şeref ve haysiyet kavramlarını diline dolamak... Namus, insanın başkasına yönelttiği bir suçlama değildir. Şeref, televizyon ekranlarında yüksek sesle söylenen bir kelimeden ibaret değildir. Haysiyet ise insanın kendisi için istediğini başkası için de isteyebilmesidir. Bu kavramların gerçek karşılığı, insanın davranışlarında, dürüstlüğünde ve hesap verebilirliğinde ortaya çıkar. Şunu da açıkça söyleyelim: Hiç kimse hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu ilan edilemez. Ancak hiçbir makam sahibi de hakkında ortaya çıkan ağır iddiaları küçümseyerek kamuoyunun vicdanından kaçamaz. Sarıgül'e düşen, öfkeli açıklamalar yapmak, eski korumasını suçlamak veya namus ve şeref üzerinden tartışma yürütmek değil; bütün iddiaların bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasına yardımcı olmaktır. Savcılık neyi araştırıyorsa araştırmalı. Para iddialarının mali kayıtları incelenmeli. İfadeler karşılaştırılmalı. Varsa görüntüler, belgeler ve diğer deliller değerlendirilmelidir. Hiç kimseye siyasi kimliğinden dolayı ayrıcalık tanınmamalıdır. Çünkü bu ülkede sıradan vatandaşın da milletvekilinin de hesap vereceği yer hukuktur. Ve son sözümüz şudur: Sayın Sarıgül, namus ve şeref parayla satın alınmaz diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Ama güven de nutukla kazanılmaz, itibar da öfkeli açıklamalarla korunmaz. Önce hakkınızdaki iddialara cevap verin. Gerçekler ortaya çıksın. Ondan sonra kimin namusundan, kimin şerefinden söz edileceğine kamuoyu ve hukuk karar versin. Millet artık süslü cümleler değil, açık cevaplar istiyor. Çünkü bu memlekette kimsenin makamı, unvanı ve siyasi geçmişi hesap vermenin üzerinde değildir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Uçurumdan denize düştü! Otomobilden arka camdan çıkarak kurtuldu
Yaşam

Uçurumdan denize düştü! Otomobilden arka camdan çıkarak kurtuldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan denize düştü. Araçta mahsur kalan sürücü, arka camdan kendi imkanlarıyla..
Bayraktaroğlu, Hafter ile görüştü
Siyaset

Bayraktaroğlu, Hafter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter ile görüş..
Başkan Erdoğan 'bekletmeyin' talimatı verdi: O ismin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir
Gündem

Başkan Erdoğan 'bekletmeyin' talimatı verdi: O ismin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir

TBMM'de bekleyen 1000'i aşkın dokunulmazlık dosyasının, ağır suçlamalar içerenlerden başlanarak gündeme alınması için hazırlık yapıldığı bel..
6 yıl hapis cezası almıştı, her yerde aranıyordu! O FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı
Gündem

6 yıl hapis cezası almıştı, her yerde aranıyordu! O FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

Kastamonu jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ceza..
Sapkın Fergio House partisine katıldın mı? Sarıgül'ün adı fuhuş listesinde
Gündem

Sapkın Fergio House partisine katıldın mı? Sarıgül'ün adı fuhuş listesinde

Ailesine yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması sonrası sapkın ilişkileri, iğrenç tacizleri, öğrencilere yönelik istismar s..
Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu
Sosyal Medya

Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a katıldığı bir programda yöneltilen soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Bir kişinin "Sizi Abdullah Çatlı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23