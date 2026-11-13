Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen!
Kara para vurgunu, taciz, tecavüz ve istismar rezaletleri ayyuka çıkan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi hakkında cinsel istismar iddiasında bulunan eski yakın koruması Beşir Ömer Demir'e sert tepki gösterdi. "Madem böyle bir olay oldu niye gidip beni şikayet etmedi?" diyen Sarıgül, eski korumasının 150 bin dolar aldığını öne sürerek "İnsanın namusu, şerefi, haysiyeti parayla satın alınır mı?" ifadelerini kullandı. Her rezalette adı geçen, çocukları bile istismar ettiğine yönelik dosyalar ortaya çıkan Sarıgül’ün ‘ahlak, şeref ve haysiyetten’ dem vurması tam bir pişkinlik örneği olarak yorumlandı.