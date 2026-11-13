Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen!

Sarıgül, kendisi hakkında cinsel istismar iddiasında bulunduğu belirtilen eski yakın koruması Beşir Ömer Demir'in açıklamalarına da tepki gösterdi. Saraç'ın aktardığına göre Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Korumam terbiyesizlik yapmış. Madem böyle bir olay oldu niye gidip beni şikayet etmedi? 150 bin dolar almış, insanın namusu, şerefi, haysiyeti parayla satın alınır mı? O gün beni şikâyet etmiyor da emniyet sıkıştırınca kalkıp bu işe girişiyor."