  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz Saatler süren trafik çilesi sona eriyor! Müjde verildi: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek Bunlar bambaşka elma! 7 elma 31 bin 500 liraya satıldı! Türk silahına Afrika'dan yoğun ilgi: ABD'li komutan Türk tüfeğini seçti Kimsenin haberi yok ama herkesin gözdesi oldu... Türk ayakkabısı, çizmeler: Kapış kapış gidiyor Sarıgül’den, korumasının iddiaları için pişkin savunma! Namustan, şereften bahsedene bak sen! Müge Bayır’dan Sarıgül için ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi Geri adım attığı filan yok Milli Takım'ın aksine daha kötüyüz! Biraz da Sergen Yalçın yenilsin! Savvas Kalenteridis: Türkiye'nin geri adım attığı filan yok ama oraya doğru gidiyoruz İşte bu hiç beklenmiyordu: Leao Aston Villa'da yok: Peki ya Beşiktaş?
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Saatler süren trafik çilesi sona eriyor! Müjde verildi: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Saatler süren trafik çilesi sona eriyor! Müjde verildi: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kritik projede sona gelindiğini ve seyahat süresinin 35-40 dakikaya düşeceğini söyledi.

#1
Foto - Saatler süren trafik çilesi sona eriyor! Müjde verildi: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun inşasında önemli aşama kaydedildiğini belirten Uraloğlu, çalışmaların sözleşmede öngörülen takvimin önünde ilerlediğini bildirdi.

#2
Foto - Saatler süren trafik çilesi sona eriyor! Müjde verildi: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla saatler süren yolculuğun 35-40 dakikaya kadar düşeceğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek projede gelinen aşamaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Uraloğlu, inşası devam eden T2 ve T3 tünellerinde de incelemelerde bulundu.

#3
Foto - Saatler süren trafik çilesi sona eriyor! Müjde verildi: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğundaki projenin 84 kilometresinin ana gövde ve bağlantı yollarından oluştuğunu belirtti. Sahanın neredeyse tamamında çalışmaların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, mevcut ilerlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Saatler süren trafik çilesi sona eriyor! Müjde verildi: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

"Toprak işlerinde, köprü, viyadük, menfez gibi sanat yapılarında, tünel işlerinde aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz."

#5
Foto - Saatler süren trafik çilesi sona eriyor! Müjde verildi: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Projenin tamamlanma takvimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, sözleşmede bitiş tarihi olarak Ekim 2028'in hedeflendiğini açıkladı. Çalışmaların mevcut durumda sözleşmede öngörülen sürenin önünde ilerlediğini vurgulayan Uraloğlu, bitiş tarihinin daha erkene alınabileceğinin sinyalini verdi.

#6
Foto - Saatler süren trafik çilesi sona eriyor! Müjde verildi: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Uraloğlu, bu yılki kış şartları ve bahar dönemindeki hava koşullarının değerlendirilmesinin ardından projenin ne kadar erkene çekilebileceğinin kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek şöyle konuştu: "Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde kamuoyuyla paylaşmış oluruz. Proje ile saatler süren trafiği uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içinde geçmiş olacağız. Antalya'mıza sadece bir otoyol değil, turizmi destekleyecek çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz. Projenin bir ucu ilerleyen zamanda da Mersin'e gidecek."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı
Gündem

Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı

Konya'da evlerinde 23 yıllık öğretmen eşiyle tartışan astsubay, arkasını döndüğünde sırtından bıçaklandı. Ciğeri sönen ve durumu ağır olan a..
Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü
Gündem

Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Halil Avn, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, saray..
Kılıçdaroğlu emeklilere kızdı: Boşuna şikayet edip ağlamayın
Gündem

Kılıçdaroğlu emeklilere kızdı: Boşuna şikayet edip ağlamayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerle buluşmasında emeklilere fırça çekti. Kılıçdaroğlu, "Sizin sorma hakkınız var, ağlama hakkı..
Kaşif Kozinoğlu kabri başında dualarla anıldı
Gündem

Kaşif Kozinoğlu kabri başında dualarla anıldı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında İstanbul'daki kabri başında anıldı...
Şimşek, ekonominin devleriyle görüştü: Küresel finansın gözü Türkiye’de
Ekonomi

Şimşek, ekonominin devleriyle görüştü: Küresel finansın gözü Türkiye’de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, COP31 kapsamında Dünya Bankası, EBRD ve UNDP başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye'nin ..
Mersin'de safranın kilosu ne kadar? 900 bin TL'ye kadar alıcı buluyor
Aktüel

Mersin'de safranın kilosu ne kadar? 900 bin TL'ye kadar alıcı buluyor

Mersin Yenişehir'in Değirmençay Mahallesi'nde safran hasadı yapıldı. Kilosu 900 bin TL'ye kadar alıcı bulan üretim, 2 dönümden 23 üreticiyle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23