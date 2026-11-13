Saatler süren trafik çilesi sona eriyor! Müjde verildi: Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Uraloğlu, bu yılki kış şartları ve bahar dönemindeki hava koşullarının değerlendirilmesinin ardından projenin ne kadar erkene çekilebileceğinin kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek şöyle konuştu: "Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde kamuoyuyla paylaşmış oluruz. Proje ile saatler süren trafiği uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içinde geçmiş olacağız. Antalya'mıza sadece bir otoyol değil, turizmi destekleyecek çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz. Projenin bir ucu ilerleyen zamanda da Mersin'e gidecek."