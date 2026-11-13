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Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz

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AA Giriş Tarihi:

Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Şimşek, 2025'te yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen, sınırlı artışla Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngördüklerini belirterek, "Bu başarı, bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur." ifadesini kullandı.

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Foto - Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

#2
Foto - Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz

Eylülde cari fazlanın 2,7 milyar dolar olduğuna, yıllıklandırılmış cari açığın da 39,2 milyar dolara gerilediğine dikkati çeken Şimşek, mal ihracatındaki olumlu seyir ve turizmin katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 410 milyar doları aştığını vurguladı.

#3
Foto - Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz

Şimşek, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki yükselişin cari açıkta belirgin artışa yol açtığının altını çizerek, şunları kaydetti:

#4
Foto - Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz

"Yakın tarihin en büyük enerji arz şoklarından birinin yaşandığı son dönemde cari açığın milli gelire oranının yatay seyretmesi, ekonomimizin artan dayanıklılığının önemli bir göstergesidir. 2025 yılında yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen, sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz.

#5
Foto - Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz

Bu başarı, bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur. Ürün ve pazar çeşitliliğini artıran, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi destekleyen, yeşil ve dijital dönüşüme uyumu hızlandıran ve hizmet ihracatımızı çeşitlendiren politikalarımızla ihracatımızın niteliğini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz."

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