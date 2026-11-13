Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: OVP tahminlerinin altında olacağını öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Şimşek, 2025'te yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen, sınırlı artışla Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngördüklerini belirterek, "Bu başarı, bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur." ifadesini kullandı.