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Türkiye'nin yarım asırlık ünlü otobüs firmasından kötü haber: Konkordato ilan ettiler

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Türkiye'nin yarım asırlık ünlü otobüs firmasından kötü haber: Konkordato ilan ettiler

Türkiye'nin 51 yıllık ünlü otobüs firmasıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Firma için konkordato kararı alındı.

#1
Foto - Türkiye'nin yarım asırlık ünlü otobüs firmasından kötü haber: Konkordato ilan ettiler

1975’te faaliyetlerine başlayan ve Yunanistan’dan Karadeniz’e uzanan çeşitli güzergâhlarda seferler düzenleyen Kale Seyahat’in konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Türkiye'nin yarım asırlık ünlü otobüs firmasından kötü haber: Konkordato ilan ettiler

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat’in de aralarında bulunduğu 6 şirket ve bir kişi için daha önce verilen geçici konkordato mühletini bir yıllık kesin mühlete çevirdi.

#3
Foto - Türkiye'nin yarım asırlık ünlü otobüs firmasından kötü haber: Konkordato ilan ettiler

Verilen kararda, Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi ve Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi yer aldı.

#4
Foto - Türkiye'nin yarım asırlık ünlü otobüs firmasından kötü haber: Konkordato ilan ettiler

Mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 15 Aralık 2026 saat 15.50'de yapılacağını açıkladı.

#5
Foto - Türkiye'nin yarım asırlık ünlü otobüs firmasından kötü haber: Konkordato ilan ettiler

Söz konusu şirketlerin konkordato sürecine ilişkin nihai değerlendirmenin, mahkemenin incelemeleri sonucunda yapılacağı kaydedildi.

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