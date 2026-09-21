Türkiye'nin yarım asırlık ünlü otobüs firmasından kötü haber: Konkordato ilan ettiler
Türkiye'nin 51 yıllık ünlü otobüs firmasıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Firma için konkordato kararı alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin 51 yıllık ünlü otobüs firmasıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Firma için konkordato kararı alındı.
1975’te faaliyetlerine başlayan ve Yunanistan’dan Karadeniz’e uzanan çeşitli güzergâhlarda seferler düzenleyen Kale Seyahat’in konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.
Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat’in de aralarında bulunduğu 6 şirket ve bir kişi için daha önce verilen geçici konkordato mühletini bir yıllık kesin mühlete çevirdi.
Verilen kararda, Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi ve Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi yer aldı.
Mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 15 Aralık 2026 saat 15.50'de yapılacağını açıkladı.
Söz konusu şirketlerin konkordato sürecine ilişkin nihai değerlendirmenin, mahkemenin incelemeleri sonucunda yapılacağı kaydedildi.
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