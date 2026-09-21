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Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

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Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

Galatasaray'da Okan Buruk'un yaptığı tercihler ciddi şekilde eleştiriliyor.

#1
Foto - Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetim içinde de tartışılmaya başlandığı ileri sürülüyor. Galatasaraylı idarecilerin, Buruk'u 8 madde üzerinden eleştirdiği iddia ediliyor.

#2
Foto - Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

Galatasaray'da 4-0'lık Trabzonspor yenilgisinin yankıları sürüyor. Özellikle teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, camia içinde de deneyimli teknik adama karşı sesler yükselmeye başladığı öne sürülüyor.

#3
Foto - Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

Galatasaray yönetiminden bazı isimlerin Okan Buruk'a yönelik eleştirilerde bulunduğuna dair haber Sabah Gazetesi'nde yer aldı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, Buruk'u 8 madde altında topladığı ifade edildi. Habere göre bazı yöneticilerin yorumları şöyle:

#4
Foto - Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

1- Oyun planı ve rakip analizi konusundaki eksiklikler.

#5
Foto - Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

2- Her maça aynı taktikle çıkılması.

#6
Foto - Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

3- Yunus Akgün, Barış Alper ve Sane'nin kötü performansına rağmen 4-2-3-1 diziliminde ısrar.

#7
Foto - Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

4- Trabzonspor'un orta saha zafiyetine karşın bunun değerlendirilememesi.

#8
Foto - Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

5- İlkay Gündoğan'ın neden forma giyemediği ve Batrakov'un mutlaka forvet arkasında değerlendirilmesi.

#9
Foto - Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

6- Defansif orta sahanın güçlendirilmesi, hücuma çıkarken top kayıplarının azaltılması. Sağ bek sıkıntısı nedeniyle 3-4-3 sisteminin denenmesi gerektiği.

#10
Foto - Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

7- Singo'nun dönüşüyle 4-4-2'ye geçiş denenmeli.

#11
Foto - Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş

8- Lemina, Osimhen ve Singo'nun yokluğunun doldurulamamasına karşın aynı taktikte ısrar edilmesi.

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