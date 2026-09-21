Geleceği artık tartışılıyor: Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a 8 maddede serzeniş
Galatasaray'da Okan Buruk'un yaptığı tercihler ciddi şekilde eleştiriliyor.
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Galatasaray'da Okan Buruk'un yaptığı tercihler ciddi şekilde eleştiriliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetim içinde de tartışılmaya başlandığı ileri sürülüyor. Galatasaraylı idarecilerin, Buruk'u 8 madde üzerinden eleştirdiği iddia ediliyor.
Galatasaray'da 4-0'lık Trabzonspor yenilgisinin yankıları sürüyor. Özellikle teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, camia içinde de deneyimli teknik adama karşı sesler yükselmeye başladığı öne sürülüyor.
Galatasaray yönetiminden bazı isimlerin Okan Buruk'a yönelik eleştirilerde bulunduğuna dair haber Sabah Gazetesi'nde yer aldı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, Buruk'u 8 madde altında topladığı ifade edildi. Habere göre bazı yöneticilerin yorumları şöyle:
1- Oyun planı ve rakip analizi konusundaki eksiklikler.
2- Her maça aynı taktikle çıkılması.
3- Yunus Akgün, Barış Alper ve Sane'nin kötü performansına rağmen 4-2-3-1 diziliminde ısrar.
4- Trabzonspor'un orta saha zafiyetine karşın bunun değerlendirilememesi.
5- İlkay Gündoğan'ın neden forma giyemediği ve Batrakov'un mutlaka forvet arkasında değerlendirilmesi.
6- Defansif orta sahanın güçlendirilmesi, hücuma çıkarken top kayıplarının azaltılması. Sağ bek sıkıntısı nedeniyle 3-4-3 sisteminin denenmesi gerektiği.
7- Singo'nun dönüşüyle 4-4-2'ye geçiş denenmeli.
8- Lemina, Osimhen ve Singo'nun yokluğunun doldurulamamasına karşın aynı taktikte ısrar edilmesi.
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