2023-04-05 23:19:49 Siyonistin gücü imanın gücünü yenemiyor!
İsrail polisinin dün akşam Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne düzenlediği baskın Filistinli Müslümanları yıldırmadı.
İsrail polisinin dün akşam Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne düzenlediği baskın Filistinli Müslümanları yıldırmadı.
Kadın-erkek ayırt etmeksizin Müslümanlara şiddet uygulayan İsrail polisinin ablukası altında 20 bin Filistinli Teravih namazı kıldı.
Mescid-i Aksa'yı omuz omuza savunan Müslüman Filistinliler cesaretleri ile yine göz kamaştırdı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa etrafındaki ablukasının ise sürdüğü öğrenildi.
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