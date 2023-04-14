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Sırp Lider Dodik'ten gerilimi tırmandıracak açıklama: Bağımsızlığı ciddi ciddi düşünüyoruz

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Sırp Lider Dodik'ten gerilimi tırmandıracak açıklama: Bağımsızlığı ciddi ciddi düşünüyoruz

2023-04-14 16:48:58
Sırp Lider Dodik'ten gerilimi tırmandıracak açıklama: Bağımsızlığı ciddi ciddi düşünüyoruz

Sırp Lider Milorad Dodik, RS'nin bağımsızlığını ciddi ciddi düşündüklerini ifade etti.

#1
Foto - Sırp Lider Dodik'ten gerilimi tırmandıracak açıklama: Bağımsızlığı ciddi ciddi düşünüyoruz

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, RS'nin bağımsızlığını ciddi ciddi düşündüklerini söyledi.

#2
Foto - Sırp Lider Dodik'ten gerilimi tırmandıracak açıklama: Bağımsızlığı ciddi ciddi düşünüyoruz

Dodik, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelirken Dodik ve Vucic, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek'in ardından Sırbistan'da da ayrılıkçı söylemlerini sürdüren Dodik, Vucic'i, Bosna Hersek'in iç siyaseti ve sorunların neden "doruk noktasına" ulaştığı konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Dodik, taşınmaz mülklerin entitelere ait olduğunu savunan yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla olayların tırmandığını savunarak "(Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması) Dayton ve RS'nin haklarına saygı duyulmalı. Öyle bir duruma geldik ki RS'nin bağımsızlık kararını ciddi ciddi düşünüyoruz." dedi. Taşınmaz mülklere ilişkin sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyleyen Dodik, "NATO konusunda da Sırbistan'ın tutumunu (askeri tarafsızlık) desteklediğimizi belirtmiştim." diye konuştu. Vucic de Dayton Barış Antlaşması'nın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirterek Bosna Hersek'in iki entitesine de yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

#3
Foto - Sırp Lider Dodik'ten gerilimi tırmandıracak açıklama: Bağımsızlığı ciddi ciddi düşünüyoruz

BOSNA HERSEK'TEKİ TAŞINMAZ MÜLK SORUNU Taşınmaz mülklerin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na göre entitelere ait olduğunu savunan RS, söz konusu yasayla mülklerin idaresinin de kendilerinde bulunduğunu ileri sürüyor.

#4
Foto - Sırp Lider Dodik'ten gerilimi tırmandıracak açıklama: Bağımsızlığı ciddi ciddi düşünüyoruz

Taşınmaz mülk sorunu, Bosna Hersek'teki savaştan bu yana konuşulmaya devam eden bir konu olurken ülkedeki taşınmazların devlete mi yoksa bunları kullanan entitelere mi ait olduğu tartışılıyor. RS Ulusal Meclisinde (NSRS), Aralık 2022'de oylanan ve anayasaya aykırı olan taşınmaz mülklere ilişkin yasanın 28 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenirken Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, tartışmalı yasayı askıya aldığını açıklamamıştı.

#5
Foto - Sırp Lider Dodik'ten gerilimi tırmandıracak açıklama: Bağımsızlığı ciddi ciddi düşünüyoruz

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi de 2 Mart'ta, RS'deki taşınmaz malların entite mülkiyetine alınmasını kapsayan tartışmalı yasayı yürürlükten kaldırmıştı. Daha önce de Anayasa Mahkemesi, kamuya ait mülklerin işletme yetkisinin entiteye, mülkiyet hakkının ise Bosna Hersek devletine ait olduğuna hükmetmişti. Dodik, Anayasa Mahkemesi kararının ardından taşınmaz mülklere ilişkin sorunun çözülmemesi durumunda RS'yi Bosna Hersek'ten ayıracağını söylemişti.

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