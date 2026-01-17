Türk savunma devini sarsacak gelişme! Rekor ücrette tazminat ödeyecekler, maalesef kabul ettiler
Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Romanya için 2 milyar liralık tazminat gelişmesini doğrulayarak kötü haberi verdi.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, COBRA II araçlarının Romanya’ya tedarikine ilişkin sözleşmede yaşanan bazı ara hedef gecikmelerinin projenin genel takvimini etkilemeyeceğini bildirdi. Özüner, tazminat taleplerine rağmen sözleşmenin iptalinin söz konusu olmadığını açıkladı.
Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı C.N. Romtehnica S.A. tarafından açılan 4×4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç ihalesi kapsamında toplam 1059 adet COBRA II tedarik ediyor. Sözleşmenin büyüklüğü 857 milyon avro olarak açıklanmıştı.
Anlaşmaya göre ilk 278 araç Türkiye’de, kalan kısmı ise Romanya’da üretilecek. Teslimatların 2025’in son çeyreğinde başlaması ve 5 yıl içinde tamamlanması öngörülüyordu.
Romtehnica, Romanya’da üretilecek kısma ilişkin yerel üretim hazırlıklarının zamanında tamamlanmadığı iddiasıyla yaklaşık 1 milyar 880 milyon lira tutarında tazminat talep etti. Ayrıca Türkiye’de üretilen ilk partide bugüne kadar satışı tamamlanan 194 aracın geç teslim edildiği gerekçesiyle 72 milyon lira tutarında ek tazminat talebi iletildi. Otokar, yasal hakları saklı kalmak kaydıyla ilgili makamlarla görüşmelerini sürdürüyor.
Aykut Özüner, Türkiye’de üretilen 278 COBRA II’nin tamamının Romanya’ya sevk edildiğini belirterek şunları söyledi: “Bu araçların şu ana kadar 194 adedi Romanya ordusu envanterine girdi. Kalan araçların kabul işlemleri de aralık ayından bu yana sürüyor.”
Tazminat taleplerine ilişkin değerlendirmesinde Özüner şu ifadeleri kullandı: “İş planında birçok alt süreç ve hedefler yer alıyor. Bazı ara hedeflerin zamanında yapılmadığı iddialarıyla tazminat talebiyle karşılaştık. Sözleşmenin gerektirdiği gizlilik nedeniyle ilave bilgi paylaşamıyoruz. İlgili konuda hukuki itirazlarımızı yaptık. Romanya makamlarının konuyu titizlikle ve bütün taraflar için en doğru şekilde çözeceklerinden kuşku duymamaktayız.” Sözleşmenin geleceğine dair soruya ise şöyle yanıt verdi: “Uluslararası savunma sanayii sözleşmelerinde ‘ara hedef değerlendirmeleri’ sırasında bu tarz gelişmeler yaşanabiliyor. Son gelişmelerle ilgili olarak bir taraftan müşterimizle karşılıklı iyi niyet ve sorumluluk hissi çerçevesinde görüşmelerimiz devam ederken, diğer yandan da projeye olan odağımız tüm hızı ile devam etmektedir. Sözleşmenin iptali söz konusu değildir.”
Romanya’da üretilecek 781 araç için takvime ilişkin soruya Özüner şu yanıtı verdi: “Halihazırda Romanya’da üretim yapmaya hazır durumdayız ve bu çerçevede faaliyetler devam ediyor. Zamanlama vermemiz şu an için mümkün değil. Ancak bazı ara hedeflerin yerel sebeplerle gecikmesi projenin toplam zamanlamasını ve hedefini etkilemeyecektir.”
Özüner, tazminat sürecinin diğer projelere etkisine ilişkin olarak şunları kaydetti: “Güncel durum zamanlama ve iş planındaki ara hedeflere ilişkindir. Teknik yeterlilik, kapasite ya da üretim kalitesi ile ilgili bir memnuniyetsizlik söz konusu değildir. Teslim ettiğimiz araçların kullanımına başlandı. Bugün itibarıyla 194 aracımızın Romanya ordusu tarafından kullanımına başlanmıştır. Diğer projelerimizi etkilemesini beklemiyoruz.”
Romanya’daki tesisin uzun vadeli hedeflerine değinen Özüner, şu ifadeleri kullandı: “Hedeflerimizden biri de ilerleyen dönemlerde buradan SAFE programı kapsamında bölgeye ihracat yapılması. Bu doğrultuda ülkedeki tesisimizin stratejik bir merkez haline gelmesini bekliyoruz.” Uluslararası pazarlara ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi: “Uluslararası pazarlarda pek çok farklı ihtiyacı takip ediyoruz. Romanya’nın paletli ihalesi bunlardan sadece biri. Henüz yayınlanmış bir ihale içeriği yok. Somut gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşacağız.”
COBRA II projesinin Romanya’daki sanayi altyapısına katkısına değinen Özüner, şu bilgileri verdi: “COBRA II araçlarının Romanya’daki üretimi, kaynaktan kesime, boyadan montaja kadar tüm aşamaları kapsayacak. Ülkeye test kabiliyetleri de kazandırılacak.” Otokar’ın küresel üretim yaklaşımına ilişkin olarak da şunları ifade etti: “Yerel iş birlikleri, ortak ürün geliştirme ve yerel üretim modelini benimsiyoruz. BAE’de, Romanya’da ve Kazakistan’da var olan iştirak şirketlerimiz bu hedefimizin en somut göstergeleridir.”
