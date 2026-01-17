  • İSTANBUL
Kedilerin neden esnediği belli oldu: Meğer sadece uyku değilmiş!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kedilerin neden esnediği belli oldu: Meğer sadece uyku değilmiş!

Kedilerin gün içinde sık sık esnemesinin pek çok nedeni var. İşte uzmanların dikkat çeken açıklamaları…

#1
Foto - Kedilerin neden esnediği belli oldu: Meğer sadece uyku değilmiş!

Kedilerin gün içinde sık sık esnediğini görmüşsünüzdür. Kimi zaman uyumadan hemen önce, kimi zaman da uykudan uyandıktan sonra büyük bir keyifle esnerler. Ancak esneme davranışı sadece uykuya hazırlık ya da uyanma ile sınırlı değil.

#2
Foto - Kedilerin neden esnediği belli oldu: Meğer sadece uyku değilmiş!

Uzmanlara göre kedilerin sürekli esnemesi, onların ruh hali ve sağlık durumlarıyla ilgili önemli ipuçları veriyor. Esneme, kediler için çoğunlukla gevşeme, rahatlama ve iletişim kurma yöntemidir. Özellikle oyun sırasında ya da sahibinin ilgisini çekmek istediğinde esnemeleri, sosyal bir mesaj olarak kabul ediliyor.

#3
Foto - Kedilerin neden esnediği belli oldu: Meğer sadece uyku değilmiş!

Bunun yanı sıra oksijen alımını artırarak bedeni canlandırdığı için fizyolojik bir ihtiyaç da olabilir.

#4
Foto - Kedilerin neden esnediği belli oldu: Meğer sadece uyku değilmiş!

Ancak kedinizin olağandan çok daha sık esnediğini fark ediyorsanız dikkatli olmalısınız.

#5
Foto - Kedilerin neden esnediği belli oldu: Meğer sadece uyku değilmiş!

Çünkü aşırı esneme bazen stres, kaygı, diş ve ağız problemleri ya da başka sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu gibi durumlarda veteriner kontrolü öneriliyor./ kaynak: ensonhaber

