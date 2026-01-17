Kedilerin neden esnediği belli oldu: Meğer sadece uyku değilmiş!

Uzmanlara göre kedilerin sürekli esnemesi, onların ruh hali ve sağlık durumlarıyla ilgili önemli ipuçları veriyor. Esneme, kediler için çoğunlukla gevşeme, rahatlama ve iletişim kurma yöntemidir. Özellikle oyun sırasında ya da sahibinin ilgisini çekmek istediğinde esnemeleri, sosyal bir mesaj olarak kabul ediliyor.