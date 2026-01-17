Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! Türk Altın İşletmeleri satın almak için harekete geçti

3 TAKSİTTE ÖDENECEK - Ruhsat devir bedelinin üç eşit taksitte ödeneceği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin şu detaylar paylaşıldı: "İlk taksit olan 16 milyon 666,6 bin dolar tutarındaki ödeme (KDV istisna belgesi Türk Altın İşletmeleri AŞ tarafından temin edilene kadar) Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ'ye avans olarak sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, ikinci taksit olan 16 milyon 666,6 bin doların 31 Mart 2027'de, üçüncü taksit olan 16 milyon 666,6 bin doların 31 Aralık 2028 tarihi veya ruhsat sahasındaki cevherden altın üretimine başlanma tarihinden hangisi önce gerçekleşirse o tarihte olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir."