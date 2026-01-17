  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! Türk Altın İşletmeleri satın almak için harekete geçti
AA Giriş Tarihi:

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! Türk Altın İşletmeleri satın almak için harekete geçti

Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan altın madeninin ruhsatını devralmak harekete geçti. Satın alma için başvuru yapma kararı alan Türk Altın İşletmeleri'nin gözden çıkardığı rakam ise belli oldu.

1
#1
Foto - Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! Türk Altın İşletmeleri satın almak için harekete geçti

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantıda, konuya ilişkin alınan kararlar paylaşıldı.

#2
Foto - Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! Türk Altın İşletmeleri satın almak için harekete geçti

Buna göre, kaynak miktarı 700 bin ons, rezerv miktarı 500 bin ons olan, Türkiye Varlık Fonu iştiraki Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ uhdesinde bulunan, Balıkesir İvrindi'deki altın madeninin devralınmasına, maden ruhsatı devir sözleşmesi imzalanmasına ve bu kapsamda devir işlemlerinin tamamlanması için ilgili mercilere başvurulmasına karar verildi.

#3
Foto - Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! Türk Altın İşletmeleri satın almak için harekete geçti

50 MİLYON DOLARA ANLAŞMA SAĞLANDI - Şirket tarafından 50 milyon dolar ruhsat devir bedeli ve net izabe gelirinin yüzde 2,5'ine tekabül eden tutarın ödenmesi hususunda mutabık kalındı.

#4
Foto - Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! Türk Altın İşletmeleri satın almak için harekete geçti

3 TAKSİTTE ÖDENECEK - Ruhsat devir bedelinin üç eşit taksitte ödeneceği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin şu detaylar paylaşıldı: "İlk taksit olan 16 milyon 666,6 bin dolar tutarındaki ödeme (KDV istisna belgesi Türk Altın İşletmeleri AŞ tarafından temin edilene kadar) Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ'ye avans olarak sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, ikinci taksit olan 16 milyon 666,6 bin doların 31 Mart 2027'de, üçüncü taksit olan 16 milyon 666,6 bin doların 31 Aralık 2028 tarihi veya ruhsat sahasındaki cevherden altın üretimine başlanma tarihinden hangisi önce gerçekleşirse o tarihte olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir."

