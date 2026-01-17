Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton...

Kömür üretimi açık ocak işletmeciliği yöntemi ile gerçekleştirilecek. Kömür damarı üzerinde bulunan tabaka (pasa) delme-patlatma ile gevşetilerek alındıktan sonra iş makineleri ile çıkartılan kömür, sahada herhangi bir işleme tabi tutulmadan tüvenan olarak katı yakıt ihtiyacında kullanılmak üzere yine Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. tarafından Bolu İli, Göynük İlçesi, Bölücekova Köyü mevkiinde işletilmekte olan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’ne sevk edilecek.