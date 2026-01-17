  • İSTANBUL
Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton...
Haber Merkezi

Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton...

Türkiye'nin birçok noktasında petol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Ankara'da önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Foto - Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton...

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki açık kömür ocağında kapasite artışı planlanıyor. Yıllık 600.000 tona çıkarılacak üretim Bolu Göynük Termik Enerji Santraline aktarılacak.

Foto - Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton...

Aksa Enerji şirketlerinden Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Beydili Mahallesi sınırları içerisinde, S.20063197, S.200809574, S.202200216 ve S.202401248 Nolu ruhsat sahalarında toplam 1300 hektarlık alanda Kömür Ocağı kapasite artışı planlanıyor. Projenin değeri 707,3 milyon TL olarak hesaplanıyor. 

Foto - Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton...

Çalışmalarda 17.600.000 ton/yıl pasa oluşması da planlanıyor. Bu durumda proje konusu yatırımın ömrü 21 yıl olarak öngörülüyor.

Foto - Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton...

Kömür üretimi açık ocak işletmeciliği yöntemi ile gerçekleştirilecek. Kömür damarı üzerinde bulunan tabaka (pasa) delme-patlatma ile gevşetilerek alındıktan sonra iş makineleri ile çıkartılan kömür, sahada herhangi bir işleme tabi tutulmadan tüvenan olarak katı yakıt ihtiyacında kullanılmak üzere yine Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. tarafından Bolu İli, Göynük İlçesi, Bölücekova Köyü mevkiinde işletilmekte olan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’ne sevk edilecek. 

Foto - Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton...

270 MW kurulu güce sahip olan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, Türkiye’nin akışkan yataklı kazan teknolojisi ile birlikte ıslak baca gazı arıtma sistemine sahip ilk santrali.

Foto - Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton...

Kaynak: Enerji Günlüğü

Foto - Başkent Ankara'nın altında devasa rezerv! Tamı tamına 600 bin ton...

Proje kapsamında 150.000 ton/yıl olan kömür üretim kapasitesi 600.000 ton/yıl’a arttırılacak.

