Yardım olsun diye gönderilen 91,5 ton altına ülke çöktü: Altınlarımızı geri gönderin

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Romanya'nın gönderdiği altın ve diğer değerli eşyaları Rusya'nın iade etmesi gerektiğini belirten 4 Mart 2024 tarihli kararının anımsatıldığı açıklamada, ülkenin ulusal hazinesine Rusya'nın yasa dışı olarak "el koyduğu" savunuldu. Açıklamada, durumun Rusya ile çözüme kavuşması gereken bir mesele olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: "O dönem Rusya'ya teslim edilenler, Romanya Ulusal Bankası'nın elinde bulundurduğu altın rezervlerinin yanı sıra maddi ve kültürel değere sahip eşyaları da içeriyor. Bunların sadece bir kısmı iade edildi. Dolayısıyla bu meselenin çözümü Romanya için son derece önemli. Mesele, Romanya ile Rusya arasındaki siyasi gündemin en önemli konulardan birisi olmaya devam etmektedir."