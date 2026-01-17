  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'la ilgili çok kritik Türkiye uyarısı: Bu sınırlara erişim anlamına gelir, tehlike çanları duyulmalı Sivillere 'uzak durun' çağrısı yapıldı! Operasyon başladı, teröristler o alçağı Halep'e getirdi Büyük anlaşma: Türkiye'den İHA aldılar Yardım olsun diye gönderilen 91,5 ton altına ülke çöktü: Altınlarımızı geri gönderin 'İran'ı vuracağız' diyorlardı, asrın geri dönüşü geldi: Onlara teşekkür ederim Rusya'yı çıldırtan Türkiye kararı: Bizi gözden çıkardılar Trump, büyük şok yaşadı: Ülkeleri tehdit edip asla olmayacak demişti! Tartışma sona ermedi! Canan Karatay ısrarla öneriyor: Saç dökülmesi genetik değil! Uzman isimden o ilgili uyarı yapıldı Gitti mi? Rafa Silva için flaş bir iddia: Beşiktaş'a resmi teklif geldi... Olay teklif yapıldı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Yardım olsun diye gönderilen 91,5 ton altına ülke çöktü: Altınlarımızı geri gönderin
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yardım olsun diye gönderilen 91,5 ton altına ülke çöktü: Altınlarımızı geri gönderin

Romanya, Birinci Dünya Savaşı sırasında gönderdiği altınları geri istedi. Büyüklüğü 91,5 tonu bulan altının resmen peşine düştüler.

1
#1
Foto - Yardım olsun diye gönderilen 91,5 ton altına ülke çöktü: Altınlarımızı geri gönderin

Birinci Dünya Savaşı'na 1916'da dahil olan Romanya, başkent Bükreş dahil topraklarının bir kısmını kaybedince Ulusal Banka dahil önemli birçok kurumunu Laşi (Yaş) kentine taşıdı.

#2
Foto - Yardım olsun diye gönderilen 91,5 ton altına ülke çöktü: Altınlarımızı geri gönderin

Romanya, o dönem bütün topraklarını kaybetme riskine karşı Ulusal Banka'da bulunan altın rezervi ve diğer değerli eşyalarını Rusya'ya gönderme kararı aldı. Ulusal Banka'da bulunan 91,5 ton altın ve bazı mücevher ile kültürel eşyalar Aralık 1916 ve Ekim 1917'de gemiyle Moskova'ya götürüldü.

#3
Foto - Yardım olsun diye gönderilen 91,5 ton altına ülke çöktü: Altınlarımızı geri gönderin

Romanya, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından altınlarını geri alabilmek için girişimde bulundu ancak mesele günümüze kadar taşındı. Romanya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 1916-1917'de dönemin güvenlik endişeleri nedeniyle Rusya'ya gönderdiği 91,5 ton altın rezervi ve bazı mücevherler ile kültürel eşyaların geri verilmesine ilişkin devam eden meseleye yönelik AA'ya yazılı açıklamada bulundu.

#4
Foto - Yardım olsun diye gönderilen 91,5 ton altına ülke çöktü: Altınlarımızı geri gönderin

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Romanya'nın gönderdiği altın ve diğer değerli eşyaları Rusya'nın iade etmesi gerektiğini belirten 4 Mart 2024 tarihli kararının anımsatıldığı açıklamada, ülkenin ulusal hazinesine Rusya'nın yasa dışı olarak "el koyduğu" savunuldu. Açıklamada, durumun Rusya ile çözüme kavuşması gereken bir mesele olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: "O dönem Rusya'ya teslim edilenler, Romanya Ulusal Bankası'nın elinde bulundurduğu altın rezervlerinin yanı sıra maddi ve kültürel değere sahip eşyaları da içeriyor. Bunların sadece bir kısmı iade edildi. Dolayısıyla bu meselenin çözümü Romanya için son derece önemli. Mesele, Romanya ile Rusya arasındaki siyasi gündemin en önemli konulardan birisi olmaya devam etmektedir."

#5
Foto - Yardım olsun diye gönderilen 91,5 ton altına ülke çöktü: Altınlarımızı geri gönderin

Romanya'nın iddialarını o dönem hazinenin Rus temsilcileri tarafından teslim alındığı ve Moskova'ya vardığına dair imzalanan protokollere dayandırdığına vurgu yapılan açıklamada, bu protokolde Rusya'nın teslim aldığı hazineyi Romanya'ya iade etme taahhüdü verdiğini ifade etti. Açıklamada, protokolün uluslararası antlaşma niteliğinde olduğu ve buna Rusya'nın da itiraz etmediği belirtildi. Romanya'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'ya gönderdiği altın rezervlerine ilişkin meselenin kurulan Romanya-Rusya Ortak Komisyonu'nca analiz edildiği kaydedilen açıklamada, komisyonda iki taraftan tarih, arşiv, finans, bankacılık ve sanat tarihi gibi alanlarda uzmanların bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, 2003'te oluşturulan komisyonun birkaç kez bir araya geldiği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasıyla çalışmalara ara verildiği belirtilerek, siyasi şartlar izin verdiğinde ortak komisyonun yeniden çalışmalarına başlaması talebinde bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erçelik

biz bu işi daha önce hallettik. Bizden nefret etmelerinin bir sebide bu.

onuncu köy

Cok sukur Berat Albayrak sagolsun Allah ondan razi olsun onun sonsuz cabalari ve Allahin inayeti ile yurtdisindaki altinlarimizi geri getirdi. Yillik milyonlarca dolar kira parasi öduyorduk ustune.. Bu yuzden bizi karistiramiyorlar iran gibi diger ulkeler gibi. Depoda sermayen yoksa isin bitmistir istedigin kadar petrol yada gaz zengini ol. Yakin gelecekte bu gidisle rusyaninda olacagi....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!
Gündem

Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile voleybolcu Derya Çayırgan hakkındaki iddiaları kaleme aldığı yazısında; k..
İlk işi tuvalete taharet musluğu takmak olacak
Dünya

İlk işi tuvalete taharet musluğu takmak olacak

New York’un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, resmi konut Gracie Mansion’a taşınırken ilk icraatının taharet musluğu taktırmak olacağını..
Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek
Gündem

Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye vatandaşlara büyük hizmetler yapmaya devam ediyor. Trabzon'da "Net Konuşalım" pro..
Süper Lig devine kayyım atandı
Ekonomi

Süper Lig devine kayyım atandı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verdi.
Türkiye'den büyük operasyon
Gündem

Türkiye'den büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarda 50 şüphelinin tutuklandığını açıkladı...
Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti
Siyaset

Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti

CHP tarafından fonlanan Sözcü TV’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sonrası stüdyo bir anda buz kesti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23