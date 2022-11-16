Sigara içenleri bekleyen büyük tehlike: KOAH

Sigara ve Kovid-19’u da ilişkilendiren Uzm. Dr. Aziz Uluışık şunları söyledi: “Aralık 2019’dan itibaren görünmeye başlayan Kovid-19 enfeksiyonu da hem kalp-damar sistemi hem solunum sistemine doğrudan hasar vermektedir. Bir diğer yandan mevcut bilgiler göstermektedir ki, sigara kullanımının yol açtığı başlıca hastalıklar olan kalp-damar hastalıkları ve KOAH gibi kronik solunum hastalığı bulunan bireyler, sağlıklı bireylere göre, Kovid-19 hastalığına yakalandıklarında hastalığın daha ağır seyretme riskine sahiptir. Dolayısıyla, sigara kullanımına bağlı gelişen bu hastalıklar, ağır Kovid-19 hastalığı için doğrudan birer risk faktörüdür. Diğer yandan, sigara kullanımı solunum yollarımızdaki koruyucu mekanizmaları bloke ederek, alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırmaktadır. Bu durum Kovid-19 enfeksiyonu ve yayılmakta olan salgın için önemli bir risk faktörü haline getirmektedir. Tüm bu gerekçelerle sigara kullanımının terk edilmesi, özellikle Kovid-19 salgınının sağlığımızı tehdit ettiği şu günlerde çok önemli ve önceliklidir.”