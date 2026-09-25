Netanyahu BM’de konuşurken herkes salonu boşalttı, sadece bu 5 ülke kaldı: İşte yüz karaları
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkmasıyla onlarca delege protesto amacıyla salonu terk etti ve çok sayıda koltuk boş kaldı. Dış basında yer alan haberlerde ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Kolombiya protestoya katılmayarak salonda kalan ülkeler arasında öne çıktı. Özellikle Arap ve Müslüman ülkelerin büyük bölümünün çıkışına karşın Bahreyn ve BAE temsilcilerinin salonda kalması dikkat çekti.