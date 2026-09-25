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Netanyahu BM’de konuşurken herkes salonu boşalttı, sadece bu 5 ülke kaldı: İşte yüz karaları

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Netanyahu BM’de konuşurken herkes salonu boşalttı, sadece bu 5 ülke kaldı: İşte yüz karaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkmasıyla onlarca delege protesto amacıyla salonu terk etti ve çok sayıda koltuk boş kaldı. Dış basında yer alan haberlerde ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Kolombiya protestoya katılmayarak salonda kalan ülkeler arasında öne çıktı. Özellikle Arap ve Müslüman ülkelerin büyük bölümünün çıkışına karşın Bahreyn ve BAE temsilcilerinin salonda kalması dikkat çekti.

#1
Foto - Netanyahu BM’de konuşurken herkes salonu boşalttı, sadece bu 5 ülke kaldı: İşte yüz karaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'ta gerçekleştirdiği BM Genel Kurulu konuşmasında yaşanan toplu protesto dünya basınının gündemine oturdu. Netanyahu kürsüye doğru ilerlediği sırada çok sayıda ülkenin temsilcisi koltuklarından kalkarak salonu terk etti.

#2
Foto - Netanyahu BM’de konuşurken herkes salonu boşalttı, sadece bu 5 ülke kaldı: İşte yüz karaları

Reuters'ın aktardığına göre onlarca delege protestoya katılırken, çıkışların ardından Genel Kurul salonundaki çok sayıda koltuk boş kaldı. BM Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman, yuhalama ve sloganların duyulduğu salonda birkaç kez düzen çağrısı yapmak zorunda kaldı. Toplu çıkışın ardından gözler bu kez Netanyahu'yu dinlemeye devam eden delegasyonlara çevrildi. Dış basında yer alan haberlerde ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Kolombiya, protestoya katılmayarak salonda kalan ülkeler arasında gösterildi.

#3
Foto - Netanyahu BM’de konuşurken herkes salonu boşalttı, sadece bu 5 ülke kaldı: İşte yüz karaları

Al-Monitor, Bahreyn, Çin ve Kolombiya'nın salonda kaldığını açıkça aktarırken, Times of Israel ise Arap ve Müslüman ülkelerin büyük bölümünün çıkışına karşın Birleşik Arap Emirlikleri'nin salonda kaldığını bildirdi. Salonda kalan ülkeler arasında özellikle Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri dikkat çekti. Times of Israel'ın haberine göre Arap ve Müslüman ülkelerin büyük bölümü Netanyahu kürsüye çıktığında salonu terk etti. Buna karşın BAE delegasyonu yerinde kaldı. Al-Monitor da Bahreyn'i protestoya katılmayan ülkeler arasında gösterdi.

#4
Foto - Netanyahu BM’de konuşurken herkes salonu boşalttı, sadece bu 5 ülke kaldı: İşte yüz karaları

İki ülke, 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmuştu. Protestoya katılmayanlar arasında Çin ve Kolombiya'nın bulunması da öne çıkan ayrıntılardan biri oldu. Al-Monitor'un New York'tan yayımladığı haberde Bahreyn'in yanı sıra Çin ve Kolombiya'nın da Netanyahu konuşurken salonda kalan ülkeler arasında olduğu belirtildi. Ancak delegasyonların salonda kalması tek başına Netanyahu'nun politikalarına destek verdikleri anlamına gelmiyor. Söz konusu ülkelerin protesto amacıyla gerçekleştirilen toplu çıkışa katılmadıkları doğrulanabiliyor.

#5
Foto - Netanyahu BM’de konuşurken herkes salonu boşalttı, sadece bu 5 ülke kaldı: İşte yüz karaları

İsrail'in en yakın müttefiklerinden ABD'nin temsilcileri de Netanyahu'nun konuşmasını takip edenler arasındaydı. Netanyahu da konuşmasının önemli bölümünü İran ve bölgesel gelişmelere ayırırken ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Böylece dış basında adı açıkça öne çıkan ülkeler şu şekilde oldu: ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Kolombiya. Netanyahu ise delegasyonların çıkışını sessizce karşılamadı. Konuşmasının hemen başında salonu terk eden temsilcileri "ahlaki korkaklar" olarak nitelendiren Netanyahu, henüz çıkmamış olanlara da salonu terk etmeleri yönünde seslendi. Protestonun ardından Netanyahu konuşmasını çok sayıda boş koltuğun bulunduğu Genel Kurul salonunda sürdürdü. Reuters görüntülerinde de delegelerin toplu şekilde çıkış yaptığı ve konuşmanın büyük ölçüde boşalmış bir salonda devam ettiği görüldü.

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