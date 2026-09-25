Netanyahu BM’de konuşurken herkes salonu boşalttı, sadece bu 5 ülke kaldı: İşte yüz karaları

İsrail'in en yakın müttefiklerinden ABD'nin temsilcileri de Netanyahu'nun konuşmasını takip edenler arasındaydı. Netanyahu da konuşmasının önemli bölümünü İran ve bölgesel gelişmelere ayırırken ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Böylece dış basında adı açıkça öne çıkan ülkeler şu şekilde oldu: ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Kolombiya. Netanyahu ise delegasyonların çıkışını sessizce karşılamadı. Konuşmasının hemen başında salonu terk eden temsilcileri "ahlaki korkaklar" olarak nitelendiren Netanyahu, henüz çıkmamış olanlara da salonu terk etmeleri yönünde seslendi. Protestonun ardından Netanyahu konuşmasını çok sayıda boş koltuğun bulunduğu Genel Kurul salonunda sürdürdü. Reuters görüntülerinde de delegelerin toplu şekilde çıkış yaptığı ve konuşmanın büyük ölçüde boşalmış bir salonda devam ettiği görüldü.