Dünyanın en büyük hazinesi tam burada yatıyor: Yeri nokta atışı belli ama çıkarmak kesinlikle yasak! İşte sebebi

Milyonlarca yıl önce Afrika, Avustralya ve Güney Amerika ile birleşik durumdaki Gondwana süperkıtasının bir parçası olan Antarktika, jeolojik açıdan bu komşu karalarla büyük benzerlik gösteriyor. Altın, bakır ve platin açısından son derece zengin olan söz konusu kıtaların jeolojik yapısı, Antarktika'nın derinliklerinde de muazzam mineral yataklarının bulunduğunu işaret ediyor. Yüzde 98’i buzullarla kaplı olan bölgede doğrudan sondaj ve arama çalışmaları yürütülemediği için kesin rezerv miktarı tam olarak belirlenemiyor.