Dünyanın en büyük hazinesi tam burada yatıyor: Yeri nokta atışı belli ama çıkarmak kesinlikle yasak! İşte sebebi
Dünyanın en güneyindeki uçsuz bucaksız buz örtüsü Antarktika, kilometrelerce derinlikte yüzlerce ton altın ve değerli mineral rezervine ev sahipliği yapıyor. Geçmişteki Gondwana süperkıtasının jeolojik yapısıyla birebir benzerlik gösteren bölgedeki kayaç örneklerinde altın izlerine rastlansa da, 1959 tarihli Antarktika Antlaşması madencilik faaliyetlerini kesin bir dille yasaklıyor. Kıtanın eşsiz ve hassas ekosistemini korumak amacıyla getirilen katı uluslararası kurallar sayesinde, bu devasa servet şimdilik buz tabakasının altında dokunulmadan kalmaya devam ediyor.