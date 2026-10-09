Sıfır Atık Vakfı ile DEİK arasında işbirliği protokolü

Özel sektörün süreçlere dahil edilmediği çalışmaların sürdürülebilirliğinin ve kalıcılığının tartışmalı olabileceğini belirten Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi'ni Türkiye'nin ve Türk sanayisinin geleceği açısından önemli gördüklerini kaydetti. Avrupa'da sınırda karbon düzenlemeleri ve yeşil enerji kuralları başta olmak üzere farklı uygulamalarla sıfır atık yaklaşımını destekleyen adımlar atıldığına işaret eden Ağırbaş, bu gelişmelerin kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının önemini artırdığını anlattı. Ağırbaş, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki yatırımların desteklenmesi amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük finansman paketini açıkladıklarını belirterek, 10 milyar liralık paketin KOBİ'lerin ve şirketlerin bu alanlardaki projelerine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi. Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanındaki yatırımların ölçeğini büyütmek için finansmanın önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Ağırbaş, bununla birlikte dönüşümün tüm sektörlere ve iş dünyasına yayılmasının da büyük önem taşıdığını kaydetti.