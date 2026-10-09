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Ekonomi
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Sıfır Atık Vakfı ile DEİK arasında işbirliği protokolü

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Sıfır Atık Vakfı ile DEİK arasında işbirliği protokolü

Sıfır Atık Vakfı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) arasında Türk özel sektöründe sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin bu alandaki deneyiminin uluslararası iş dünyasına aktarılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

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Foto - Sıfır Atık Vakfı ile DEİK arasında işbirliği protokolü

DEİK'in Sarıyer'deki merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul Maltepe'deki bir binanın kısmen çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Türkiye'nin 81 ilinde kentsel dönüşüm süreçlerinin bir an önce tamamlanması gerektiğine inandığını belirten Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu konuda güçlü bir irade ortaya koyduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kentsel dönüşüm konusundaki hassasiyetini bildiklerini söyledi.

#2
Foto - Sıfır Atık Vakfı ile DEİK arasında işbirliği protokolü

Deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm ve inşaat çalışmalarını birçok kez yerinde gözlemlediklerini anlatan Ağırbaş, devletin vatandaşları kentsel dönüşüme teşvik etmek amacıyla farklı kampanyalar yürüttüğünü kaydetti. Ağırbaş, "Yarısı Bizden" kampanyası gibi uygulamalarla vatandaşların kentsel dönüşüm süreçlerine katılımının teşvik edildiğini belirterek, vatandaşlara devletin sunduğu imkanlardan yararlanıp binalarını dönüştürmeleri çağrısında bulundu. Şehirlerde güvenli, huzurlu ve mutlu bir yaşamın sağlanması için devletin imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Ağırbaş, vatandaşların da bu süreçte adım atmasının ve fedakarlık göstermesinin önem taşıdığını ifade etti.

#3
Foto - Sıfır Atık Vakfı ile DEİK arasında işbirliği protokolü

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sıfır atık hareketinin küresel bir vizyona dönüştüğüne dikkati çeken Ağırbaş, "Dünya ortak evimiz" anlayışıyla hareketin 193 ülkede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının kaynakların korunması, verimlilik, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı birlikte ele alan kapsamlı bir dönüşüm modeli haline geldiğini, bu vizyonun Türkiye'nin iklim ve çevre politikalarına yansımasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin önemli rol oynadığını söyledi. Sıfır atığın yalnızca bir çevre politikası olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Ağırbaş, "Sıfır atık yalnızca bir çevre politikası değil, üretim, yatırım, rekabetçilik ve ekonomik kalkınma meselesidir. Bu nedenle özel sektörün bu dönüşümün merkezinde yer alması gerekiyor." dedi.

#4
Foto - Sıfır Atık Vakfı ile DEİK arasında işbirliği protokolü

Özel sektörün süreçlere dahil edilmediği çalışmaların sürdürülebilirliğinin ve kalıcılığının tartışmalı olabileceğini belirten Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi'ni Türkiye'nin ve Türk sanayisinin geleceği açısından önemli gördüklerini kaydetti. Avrupa'da sınırda karbon düzenlemeleri ve yeşil enerji kuralları başta olmak üzere farklı uygulamalarla sıfır atık yaklaşımını destekleyen adımlar atıldığına işaret eden Ağırbaş, bu gelişmelerin kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının önemini artırdığını anlattı. Ağırbaş, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki yatırımların desteklenmesi amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük finansman paketini açıkladıklarını belirterek, 10 milyar liralık paketin KOBİ'lerin ve şirketlerin bu alanlardaki projelerine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi. Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanındaki yatırımların ölçeğini büyütmek için finansmanın önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Ağırbaş, bununla birlikte dönüşümün tüm sektörlere ve iş dünyasına yayılmasının da büyük önem taşıdığını kaydetti.

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