Sıfır Atık Vakfı ile DEİK arasında işbirliği protokolü

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sıfır atık hareketinin küresel bir vizyona dönüştüğüne dikkati çeken Ağırbaş, "Dünya ortak evimiz" anlayışıyla hareketin 193 ülkede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının kaynakların korunması, verimlilik, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı birlikte ele alan kapsamlı bir dönüşüm modeli haline geldiğini, bu vizyonun Türkiye'nin iklim ve çevre politikalarına yansımasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin önemli rol oynadığını söyledi. Sıfır atığın yalnızca bir çevre politikası olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Ağırbaş, "Sıfır atık yalnızca bir çevre politikası değil, üretim, yatırım, rekabetçilik ve ekonomik kalkınma meselesidir. Bu nedenle özel sektörün bu dönüşümün merkezinde yer alması gerekiyor." dedi.