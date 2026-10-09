Mehmet Emin Karamehmet'in kurduğu KVK satıldı: Yeni sahibi herkesi şaşırttı

Bu satış süreci de uzun sürmedi. Atılan imzaların, verilen onayların üzerinden 2 yıl geçmeden bu kez bir satış daha gündeme geldi. Ancak bu kez yabancı biri değil, KVK’yı 2024 yılı sonunda isteyen Cevahir Ailesi oldu. Aileye ait Cevahir Taahhüt İnşaat ve Ticaret şirketi, Arz Portföy’e ait fondan hisseleri alarak KVK’nın yeni patronu oldu.